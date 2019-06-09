Кто такая Инна Семенова, занявшая место «репрессированного» магистра

В минувшее воскресенье началась летняя серия игр «Что? Где? Когда?».

В первой игре с телезрителями сражалась команда Виктора Сиднева. В ее составе впервые не было дисквалифицированного на неопределенный срок ветерана и магистра игры Александра Друзя. Случится ли амнистия для Александра Абрамовича, неизвестно.

Напомним, Друзя отстранили после скандала вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?». Магистра пригласили в это шоу. После съемок редактор передачи Илья Бер сообщил, что Александр Друзь предложил ему заранее слить ответы на вопросы, пообещав поделиться выигрышем. Друзь обвинения частично отверг: по его версии, этот разговор он затеял, чтобы разоблачить Бера. В общем, от участия в телепроектах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» отстранили обоих.

Место Друзя заняла звезда команды Ровшана Аскерова Инна Семенова. Она стала первой женщиной в мужском коллективе Сиднева.

Семенова родилась в Виннице, там же, на Украине, выучилась на юриста, параллельно играла в «Что? Где? Когда?». В 2014-м ее пригласили играть в Азербайджан, а с 2016 года Инна сражается в интеллектуальном клубе в команде Ровшана Аскерова. У нее случился служебный роман - она вышла замуж за журналиста и знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Малкина.

Сиднев не случайно позвал к себе Семенову. В ЧГК она играет с 7-го класса - тогда учитель истории предложил собрать команду для участия в городском турнире. Инна с задачей справилась, и девчонки сражались со взрослыми. Правда, смогли ответить лишь на один вопрос. «Сильно расстроились, но я сказала, что надо продолжать играть», - рассказывает Инна. Потом девчонки отвалились, а Инна продолжала участвовать в турнирах. И это не прошло даром: мечта исполнилась — ее позвали в телевизионную команду. «Многие игроки мечтают оказаться в российском клубе «Что? Где? Когда?». Попасть в него и выиграть — для знатоков все равно что для ученых получить Нобелевскую премию», — рассказывает Семенова.

Как и многие знатоки, Инна играет в спортивной версии «Что? Где? Когда?». Весной в престижном турнире «Зеркало открытого чемпионата Мальты» участвовало 167 команд. Они играли на 45 площадках в 35 городах 13 стран! Победила команда, за которую играла Инна Семенова. Кстати, Илья Бер был одним из редакторов на этой игре. А значит, все было честно.