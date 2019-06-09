ТВ-проекты Кто такая Инна Семенова, занявшая место «репрессированного» магистра
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Кто такая Инна Семенова, занявшая место «репрессированного» магистра

Ирина Викторова

В минувшее воскресенье началась летняя серия игр «Что? Где? Когда?».

В первой игре с телезрителями сражалась команда Виктора Сиднева. В ее составе впервые не было дисквалифицированного на неопределенный срок ветерана и магистра игры Александра Друзя. Случится ли амнистия для Александра Абрамовича, неизвестно. 

Напомним, Друзя отстранили после скандала вокруг программы «Кто  хочет стать миллионером?». Магистра пригласили в это шоу. После съемок редактор передачи Илья Бер сообщил, что Александр Друзь предложил ему заранее слить ответы на вопросы, пообещав поделиться выигрышем. Друзь обвинения частично отверг: по его версии, этот разговор он затеял, чтобы разоблачить Бера. В общем, от участия в телепроектах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» отстранили обоих. 

Александр Друзь. Кадр из передачи «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь. Кадр из передачи «Что? Где? Когда?»

Место Друзя заняла звезда команды Ровшана Аскерова Инна Семенова. Она стала первой женщиной в мужском коллективе Сиднева. 

Семенова родилась в Виннице, там же, на Украине, выучилась на юриста, параллельно играла в  «Что? Где? Когда?». В 2014-м ее пригласили играть в Азербайджан, а  с  2016  года Инна сражается в интеллектуальном клубе в команде Ровшана Аскерова. У нее случился служебный роман  - она вышла замуж за  журналиста и знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Малкина.

Михаил Малкин. Кадр из передачи «Кто хочет стать миллионером?».
Михаил Малкин. Кадр из передачи «Кто хочет стать миллионером?».

Сиднев не случайно позвал к себе Семенову. В ЧГК она играет с  7-го  класса  - тогда учитель истории предложил собрать команду для участия в  городском турнире. Инна с  задачей справилась, и девчонки сражались со взрослыми. Правда, смогли ответить лишь на один вопрос. «Сильно расстроились, но я сказала, что надо продолжать играть»,  - рассказывает Инна. Потом девчонки отвалились, а Инна продолжала участвовать в турнирах. И  это не прошло даром: мечта исполнилась  — ее  позвали  в  телевизионную команду. «Многие игроки мечтают оказаться в российском клубе «Что? Где? Когда?». Попасть в него и выиграть  —  для знатоков все равно что для ученых получить Нобелевскую премию»,  — рассказывает Семенова. 

Инна Семенова. Кадр из передачи «Что? Где? Когда?»
Инна Семенова. Кадр из передачи «Что? Где? Когда?»

Как и многие знатоки, Инна играет в спортивной версии «Что? Где? Когда?». Весной в престижном турнире «Зеркало открытого чемпионата Мальты» участвовало 167  команд. Они играли на 45  площадках в 35  городах 13  стран! Победила команда, за которую играла Инна Семенова. Кстати, Илья Бер был одним из редакторов на этой игре. А  значит, все  было честно.  

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Тэги:

Александр ДрузьВиктор СидневИнна СеменоваМихаил Малкин
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Кто такая Инна Семенова, занявшая место «репрессированного» магистра
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