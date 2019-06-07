Скандалы в «Голосе»: Не накручивай себя!

Как проблему с фальсификациями решают в международных версиях шоу

Инцидент в шоу «Голос. Дети» всколыхнул страну. Впервые за всю российскую историю проекта победу участнику пытались обеспечить с помощью фальшивых звонков и СМС. Но, оказывается, и в зарубежных версиях случалось разное (правда, преимущественно во взрослых выпусках).

США: Навредившая жалость…

В конце прошлого года, в 15-м сезоне американского «Голоса», случилось интересное - одна из участниц прямых эфиров не вышла на сцену. Рейган Стрендж должна была выступить в тройке с Дейвом Фенли и Диандром Нико. Но наставник девушки, - знаменитый солист Maroon 5 Адам Левин, объявил, что девушка подавлена, сильно болеет и петь не в состоянии. Но на съемках Рейган все равно присутствовала. По идее, раз не можешь петь - выбывай, к чему мучения? Но наставник решил иначе.

— Есть невероятно талантливая маленькая девочка, которая не может за себя побороться, - заявил Левин. - Призываю всех проголосовать за нее.

Стрендж прослезилась.

Джентльменское благородство Адама восприняли в штыки: мол, это же давление на зрителей! Тысячи человек потребовали отстранить наставника от шоу. Публика посчитала, что раз девушка не могла петь, то и продолжать борьбу не стоит. Это нечестно и несправедливо по отношению к другим. Но Рейган продолжила участвовать и вылетела.

…И забытые голоса

Шесть лет назад ведущий американского «Голоса» Карсон Дейли внезапно обратился к зрителям:

— Сегодня вечером мы хотим быть с вами предельно откровенными

Мужчина признался, что организаторы шоу вместе с компанией Telescope, считающей голоса публики, выявили расхождения между объявленными результатами зрительского голосования и реальным числом СМС и звонков. Из итоговой таблицы вдруг выпали текстовые сообщения и голоса, отправленные через приложение. Гендиректор Telescope Джейсон Джордж сообщил, что проблема устранена, больше не повторится и результаты обновлены. На расстановку сил это никак не повлияло. Заявление насторожило подозрительных и прагматичных американцев: люди начали требовать вернуть деньги за потраченные СМС и проверить уязвимость системы в целом. Организаторы шоу заверили, что никаких манипуляций не допустят.

Франция: тариф «Победный»

Год назад во французском «Голосе» вскрылась махинация: оказывается, можно накрутить голоса с помощью «безлимитного абонемента», который стряпают сотрудники кол-центра, принимающие звонки в шоу. За определенную сумму они создают спецномер, по которому зрители смогут голосовать за артиста бесконечное число раз. И бесплатно! Об этой схеме в эфире местного шоу поведала певица Манон, полуфиналистка третьего сезона французского «Голоса». Некий продюсер предложил ей заплатить за такое продвижение €10 тысяч (более 700 тысяч рублей). Манон отказалась. А вот артист по имени Амир, опередивший певицу и попавший в финал, как она уверяет, нет. Звучит как обида, но про мошенническую систему знал и экс-владелец канала TF1, транслирующего «Голос»: «Такая практика действительно существует во всех телевизионных конкурсах».

Турция: детям нельзя

Скандал в детском шоу нам удалось отыскать только один - в Турции. Шоу пережило первый сезон, после чего на самом высшем уровне его решили прикрыть. Высший совет радио и телевидения Турции в 2014 году запретил съемки проекта «Голос. Дети», выходившего на телеканале Star TV. Организаторам выставили штраф в 150 тысяч лир (более 1,5 млн руб.). Мотивация властей весьма прозрачна: подобные шоу отвлекают детей от семьи, учебы, навязывают распущенную модель поведения, вынуждают маленьких артистов жеманничать, вести себя и двигаться как взрослые. А если мгновенно полученная в шоу популярность вдруг улетучится, ребенок получит психическую травму - так считают турки.

ЮАР: боты не прошли

В Южно-Африканской Республике, где тоже смотрят «Голос», скандал случился в 2017 году. И он больше других похож на российский! Перед финалом второго сезона канал M-Net, транслировавший проект, наткнулся на агрессивную рекламу и агитацию в соцсетях в пользу нескольких артистов. Якобы перед эфиром была замечена, как теперь говорят в России, «аномальная активность» зрителей. Организаторы шоу наняли юристов и аудиторов, проанализировали трафик и полностью аннулировали результаты полуфинала. Потому что не смогли установить степень вины артистов - странное голосование велось сразу за нескольких участников. Их имен не назвали. Зато вернули двух ребят, проигравших в полуфинале. В итоге конкурс выиграл Крейг Лукас из Кейптауна (на фото), который и был фаворитом с самого начала. Создатели шоу чуть позже заявили, что его имя в списке пойманных за руку отсутствует.