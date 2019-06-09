Кто стал победителем в телепроекте «Школа экстрасенсов» и что мы о нем знаем

Чего только не было в «Школе экстрасенсов» за время ее премьерного сезона! Наставники всеми силами пытались подготовить молодых магов к результативной работе с людьми. Кто же стал финалистом и чему люди с зачатками сверхспособностей научились в проекте?

К последнему выпуску экстрасенсы уже настолько смогли проявить себя, что им доверили очень сложную работу, не боясь, что они выполнят ее хуже, чем гораздо более опытные маги, приходившие до них в проект «Битва экстрасенсов». Расследование обстоятельств смерти молодой девушки из Чебоксар стало подтверждением тому, что претенденты на победу действительно научились многому.

Буквально за шаг до финала гонку за первое место пришлось покинуть Алексею Зайцеву, так что в проекте остались четверо.

Команда Константина Гецати

Ирина Игнатенко

Ведьма, которая пришла на проект для того, чтобы научиться владеть своим даром. Девушка не умеет совладать с собой и в силу тяжелого характера причиняет вред окружающим, вольно или невольно насылая на них порчу и проклятия.

За время обучения Ирина показала себя действительно нестабильной личностью, которая и сама не знает, чего хочет. Хотя, почему же не знает? Она хочет, чтобы ее не трогали, не ломали, не учили жить, носили на руках и превозносили как сильнейшую. Именно такой она себя и пытается подать в течение всего проекта. Но даже при том, что сила в девушке присутствует, пока она ничем себя не проявила, кроме умения проклинать. В деревнях такую соседку просто прозвали бы «черноротой» и научились избегать.

Наставники, видя эту силу, всеми доступными им способами пробовали направить ее в созидательное русло. И, вроде бы, Ирина тоже пыталась предпринимать какие-то шаги в этом направлении, но – недолго. Из-за лени, нежелания меняться и просто склочной натуры, ей так ничего и не удалось. Ирина стала самым неудачным вложением наставнических сил, умений и времени.

В постоянных попытках привлечь к себе внимание, Ирина то клялась в верности наставнику, то исполняла цирк с разоблачениями, то устраивала скандалы и травлю другим ученикам. А в последний момент ведьма и вовсе переметнулась в команду соперников, хоть раньше и громко заявила о том, что предать своего наставника она никогда не сможет, мол, «она не такая». Оказалось – такая. И теперь в команде Даши три человека, а Константин Гецати остался только с Вилмой Генрих.

Вилма Генрих

Самый загадочный персонаж «Школы». Вилма пришла в программу с мощными, но усеченными способностями. Она достаточно хорошо и профессионально работала с людьми, но эти люди должны были быть женщинами. С противоположным полом ведьма работать отказывалась напрочь, говоря, что она не чувствует мужчин.

Работа с Константином освободила Вилму от зажимов, а после того, как Гецати позволил использовать себя в качестве учебного пособия, и Вилма сумела «достать» из прошлого то, что наставник много лет скрывал ото всех, кажется, поверила в свои силы и стала успешно применять их и по отношению к мужскому полу.

Вилма – самая взрослая участница проекта. Она давно практикует, а ее успехи в «Школе экстрасенсов» просто поражают. Даже там, где у нее не получается пройти испытание, остается впечатление, что ей просто не хватило пары минут для успешного решения задания, как это было в случае с поиском бомбы во дворе жилого дома. Все участники программы, с которыми довелось работать женщине, отмечают, что с ней комфортно, а после ее вмешательства в ситуацию, на душе становится спокойнее и легче. А это – немаловажное умение.

Команда Свами Даши

Игорь Кусков

По определению наставника, Игорь пришел на проект полным оболтусом. Но к его завершению подошел сложившимся экстрасенсом, способным на неожиданно сильные проявления сверхспособностей. Игорь показал, что может преодолеть все для того, чтобы научиться большему.

Работа волонтером в приюте для животных подтвердила это в полной мере. Игорь не чурался тяжелой или грязной работы, выдержал и дичайшую психологическую нагрузку, которая непременно присутствует в подобных местах. Хотя, выдержал ли? Сердце парня дрогнуло, и домой с проекта он увез жителя из этого самого приюта.

Мягкохарактерный Игорь с помощью наставника сумел освободиться от психологических «якорей» из прошлого и теперь ему гораздо легче общаться с окружающими, познавать себя и свои способности. Игорю удалось выйти в финал, хоть он и оказался в числе претендентов «на вылет». В последний момент он был спасен участниками испытания.

За время проекта вполне определилась магическая «специализация» Игоря: он – прекрасный поисковик. Ему удалось отыскать заложенную во дворе бомбу, а еще раньше, в 4 выпуске среди множества гробов Кусков безошибочно определил тот, в котором находилась актриса, сыгравшая в фильме ужасов «Невеста». Мало того, он сделал это дважды.

Диана Гончаренко

Неяркая, но сильная участница. Из тех, кто подставит плечо, не высовываясь на публику. Умения Дианы удивляют, хоть для того, чтобы их извлечь на поверхность, наставнику пришлось немало потрудиться. Диана будто не верила в свои силы. К концу проекта все изменилось. На смену нерешительности пришла спокойная фундаментальная уверенность, что все получится.

Девушка стала без сомнений применять данные ей способности. Она больше не додумывает, не домысливает то, что могло бы происходить – она научилась вливаться в те потоки информации, которые ей подвластны и считывать с них нужные материалы.

Диане не занимать решительности: если девушке что-то нужно – она идет до конца. Не каждая решилась бы прыгнуть с парашютом просто потому, что ей так велел наставник. Диана смогла, она преодолела один из самых сильных страхов человека – лишиться опоры под ногами. Ведь именно это порой позволяет твердо встать на землю.

Зрительское голосование в «Школе экстрасенсов» закончилось!

Каждый из участников программы показал себя человеком со способностями, недоступными большинству людей. И каждый из них в какой-то мере достоин победы. Но все они разные, и оценивали их люди по каким-то своим критериям. Чаще всего таким критерием становится личная симпатия или неприязнь.

Ну, что же, зрители сделали свой выбор: самым привлекательным выпускником школы экстрасенсов оказалась Вилма Генрих!

Нельзя сказать, что сегодня Вилма на голову выше всех остальных участников, ее способности еще нужно развивать и развивать. Но уже сейчас видно, с какой скоростью развивается ее дар. И можно предположить, что в будущем ее имя встанет в один ряд с именами Джуны, Ванги и Глобы.