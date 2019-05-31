Анна Нетребко, Павел Прилучный, Сергей Астахов и другие звезды поделились историями о воспитании детей

В День защиты детей звезды отечественного шоу-бизнеса поделятся со зрителями проблемами, с которыми они столкнулись при воспитании наследников. Выяснится, что у Сергея Астахова детство прошло без отца, и его дочь Мария также жалуется, что нечасто видит рядом папу. Актер расскажет, смогла ли его дочка ужиться с его новой супругой.

больше по теме Филипп Киркоров и Вера Васильева признаются в любви кино и цирку в программе «Однажды…» на НТВ Актриса впервые за долгие годы дала интервью.

Солисты группы Uma2rman Сергей и Владимир Кристовские во многом похожи. Оба воспитывают по пятеро детей. Из-за гастролей музыканты не всегда рядом с родными в важные для них моменты жизни. Но при этом у обоих счастливые семьи. О секрете сохранения любви в отношениях они поведают в программе.

А Юсиф Эйвазов стал для сына Анны Нетребко настоящим папой. Оперная дива родила мальчика в 37 лет с диагнозом «аутизм». Биологический отец отказался участвовать в жизни маленького Тьяго. Эйвазов же смог найти подход к особенному ребёнку.

Актер Пётр Чернышёв недавно стал счастливым отцом. 47-летняя Анастасия Заворотнюк подарила фигуристу дочку. Теперь актриса является мамой троих детей. Чернышёв поделится со зрителями подробностями их семейной жизни.

Также гостями программы «Однажды…» на НТВ 1 июня в 16:20 станут Павел Прилучный, Яна Крайнова, Светлана Пермякова, Ирина Медведева, Маргарита Суханкина, Лариса Лужина и другие.