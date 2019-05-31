«Надо узнать друг друга получше»: Хвошнянский объяснил, почему не женится на актрисе Шариковой

Пара вместе уже более пятнадцати лет, но официального предложения матери двух своих детей актер так и не сделал. О своих любовных перипетиях Борис Хвошнянский рассказал в студии программы «Судьба человека».

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Хвошнянский в студии у Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», объяснил, почему до сих пор не сделал предложение своей гражданской жене, актрисе Юлии Шариковой. Пара вместе уже более пятнадцати лет. У них двое детей, но свадьбу они так и не сыграли. Более того, сейчас актеры живут в разных городах.

«Мне некогда. Надо узнать друг друга получше. Когда я разводился с предыдущей женой Ольгой, то сильно переживал и было не до свадьбы. Не хотел, как говорится, из огня да в полымя. Ну и никто сейчас не дергает меня за рукав. В свадьбе нет никакой необходимости», — заявил он.

В студии актер также вспомнил, что первое время Юлия Шарикова не произвела на него впечатления. Она показалась актеру чересчур круглолицей и совсем не в его вкусе. «Какая-то криволапость, кривоногость в ней присутствовала. Она, конечно, была худенькой и изящной, но чересчур круглое лицо меня отпугивало. Мы обменялись парой слов. Я тогда еще сказал себе, что если вдруг влюблюсь в такую девушку, то это будет парадоксально. Впрочем, уже тогда спинным мозгом я понимал, что стрела амура пущена», — заявил актер.

Борис Хвошнянский отметил, что из-за работы он сейчас много времени проводит в Москве, а вот его супруга с детьми живут в Санкт-Петербурге. По его словам, Юлия занята домашними заботами и занимается воспитанием детей. Такие отношения на расстоянии его полностью устраивают.