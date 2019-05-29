Съемки нового сезона шоу «Холостяк» начнутся в ближайшее время

Телеканал ТНТ, ранее отложивший съемки нового сезона шоу «Холостяк», все же покажет продолжение проекта. В этот раз зрителей ждет сюрприз: главный герой программы по характеру окажется полной противоположностью звезды предыдущего выпуска Егора Крида.

Как сообщается, телевизионщики решили продемонстрировать кардинально новый образ мужчины, за сердце которого будут сражаться красавицы-претендентки. В этот раз телеканал ищет сильного, смелого парня, которому все по плечу. Возможно, окончательный выбор среди кандидатов будут делать зрители.

В предыдущих сезонах шоу в роли холостяков снимались звезды российского шоу-бизнеса и спорта. Однако после окончания проекта ни один из его участников не дошел до ЗАГСа, чтобы оформить отношения с победительницей, все мужчины предпочли так и остаться свободными.

Зато многие девушки, появившиеся в «Холостяке», сумели построить успешную карьеру и даже удачно выйти замуж. Та же Дарья Клюкина в феврале объявила о помолвке с топ-менеджером большого медиахолдинга. Поэтому незамужние красавицы со всей страны с нетерпением ждут начала кастинга. Ведь каждая из них не прочь повторить успех удачливых предшественниц.

По материалам издания «СтарХит» и портала Super.