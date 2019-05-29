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Съемки нового сезона шоу «Холостяк» начнутся в ближайшее время

Главная роль в популярном проекте достанется полной противоположности Егора Крида.

Съемки нового сезона шоу «Холостяк» начнутся в ближайшее время
ТНТ покажет новый сезон "Холостяка". Фото: Pixabay.com

Телеканал ТНТ, ранее отложивший съемки нового сезона шоу «Холостяк», все же покажет продолжение проекта. В этот раз зрителей ждет сюрприз: главный герой программы по характеру окажется полной противоположностью звезды предыдущего выпуска Егора Крида.

Как сообщается, телевизионщики решили продемонстрировать кардинально новый образ мужчины, за сердце которого будут сражаться красавицы-претендентки. В этот раз телеканал ищет сильного, смелого парня, которому все по плечу. Возможно, окончательный выбор среди кандидатов будут делать зрители.

В предыдущих сезонах шоу в роли холостяков снимались звезды российского шоу-бизнеса и спорта. Однако после окончания проекта ни один из его участников не дошел до ЗАГСа, чтобы оформить отношения с победительницей, все мужчины предпочли так и остаться свободными.

Зато многие девушки, появившиеся в «Холостяке», сумели построить успешную карьеру и даже удачно выйти замуж. Та же Дарья Клюкина в феврале объявила о помолвке с топ-менеджером большого медиахолдинга. Поэтому незамужние красавицы со всей страны с нетерпением ждут начала кастинга. Ведь каждая из них не прочь повторить успех удачливых предшественниц.

По материалам издания «СтарХит» и портала Super.

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«Холостяк» новый сезонЕгор КридТНТ
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Съемки нового сезона шоу «Холостяк» начнутся в ближайшее время
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