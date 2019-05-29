На Прохора Шаляпина напали люди бизнесмена, требующего с артиста 10 миллионов рублей

Певец пришел на телепередачу «На самом деле»с повязкой на руке. Выяснилось, что его и Виталину Цымбалюк-Романовскую уже некоторое время преследует мужчина, который утверждает, что у него роман с пианисткой.

35-летний Прохор Шаляпин почти год встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской. С первого дня их романа за парой следит общественность. За плечами молодой пианистки неудачный брак с Арменом Джигарханяном, а выпускник «Фабрики звезд» пережил развод с Ларисой Капенкиной и расставание с моделью Анной Калашниковой. Теперь многие уверены, что после опыта предыдущих отношений Шаляпин и Цымбалюк будут долго счастливы вместе.

Однако на днях с Прохором связался бизнесмен Антон Русских. Он утверждает, что является любовником Виталины. Мужчина стал героем передачи «На самом деле» и подробно рассказал о романе с пианисткой, а также потребовал, чтобы артист вернул ему долг в размере 10 миллионов рублей. По словам Антона, именно столько он заплатил Шаляпину за то, чтобы певец разорвал отношения со своей возлюбленной.

«Это было где-то чуть больше месяца назад. Я был на концерте Виталины. После был банкет, где я подарил ей цветы. Она приняла их. Они ей очень понравились. После чего она сама дала мне свой номер телефона. Я с ней созвонился, мы долго общались, больше часа. После этого мы с ней начали встречаться, общаться. Я даже снял апартаменты. Мы уже месяц живем вместе», — поделился бизнесмен.

По его словам, он ничего не знал о том, с кем ранее состояла в отношениях его избранница. Антон лишь попросил Цымбалюк-Романовскую разорвать отношения с Прохором, когда узнал, что они поддерживают связь, но девушка его не послушала.

«В апартаментах стоит камера. У меня есть компромат на наши с ней отношения», — заявил мужчина. Он отметил, что неделю назад виделся с Прохором и тот согласился расстаться с Виталиной за 10 миллионов рублей. «Он согласился, я ему еще и машину отдал», — подчеркнул бизнесмен.

Когда в студии появился артист, то все сразу заметили, что у него повязка на руке. За кулисами с ним также беседовали охранники Антона.

«Я считаю, что это не совсем здоровый человек, который привязался к Виталине, ко мне. Все не было бы так серьезно, если бы на меня три дня назад не напали трое людей абсолютно неожиданно. Такого у меня еще не было. Мне выкрутили руки. У меня растяжение», — сообщил Шаляпин.

Он подчеркнул, что ничего не должен гостю в студии. Артист уверен, что на него напали люди человека, который преследует его возлюбленную. «У меня нет повода Виталине не доверять», — добавил он.

К обсуждениям присоединилась и сама Цымбалюк-Романовская. Она оказалась солидарна с Прохором и заявила, что вообще впервые видит бизнесмена Антона. «Я не знаю, откуда в нашей жизни с Прохором берутся такие люди, которые придумывают истории, близкие к криминальным, и постоянно пытаются нас сопровождать», — пояснила девушка. Она подчеркнула, что не ходит в гости к мужчинам.

Эксперты задали вопросы гостям в студии. Они выяснили, что на артиста действительно было совершено нападение. При этом он не был у врача, а сам поставил себе диагноз. Также удалось установить, что именно Антон послал охранников, чтобы они напали на звезду. А Виталина долгое время утверждала, чтобы не была в апартаментах, которые снял бизнесмен. Оказалось, что на самом деле она там была, но Виталина не изменяла Шаляпину. Оказалось ложью и то, что Антон якобы передавал 10 миллионов рублей певцу.