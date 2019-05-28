Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов фальсифицировал результаты ДНК-теста на отцовство

Актеру пришлось пройти проверку на детекторе лжи, так как житель Санкт-Петербурга Иван Юмшанов заподозрил, что он настоящий отец его сына. Оказалось, что у молодого человека действительно была интимная близость с чужой женой. Эта ситуация рассматривалась в новом выпуске программы «На самом деле».

Кирилл Емельянов прославился благодаря роли в сериале «Кадетство». В 2010 году он женился на актрисе Московского театра «Школа современной пьесы» Екатерине Директоренко. Она подарила ему двух сыновей. Однако три года назад пара со скандалом рассталась. В прошлом году Екатерина публично заявила, что актер забыл про своих наследников и не платит ей алименты. Теперь 28-летний парень вновь оказался в центре скандала.

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В редакцию ток-шоу «На самом деле» недавно обратился петербуржец Иван Юмшанов. Он утверждает, что его жена Ольга Логинова была тайной любовницей артиста и родила от него ребенка. Пять лет мужчина якобы растил не своего сына. Об этом он узнал, когда прочитал переписку тещи с Емельяновым. Светлана Александровна в ней называет отцом мальчика известного актера. На днях Иван пришел в студию и рассказал, как его жена познакомилась с Кириллом.

«Она подтвердила, что знакома с ним, но ничего более. Однако несколько лет назад эта история закрутилась. Моя жена как-то была одержима мыслью стать звездой экрана, актрисой. Один из кастингов проходил в Москве, мы перед этим сильно поссорились», — вспомнил мужчина.

По его словам, именно тогда Ольга и познакомилась с Емельяновым. В итоге у них произошел роман. «Она где-то полмесяца со мной не общалась, жила у тещи. Именно тогда она и забеременела», — заверил Юмшанов.

«Я всегда считал его своим сыном. Но в свете последних событий теща предоставила мне доказательства, что это не мой ребенок», — признался он. По словам мужчины, связаться с актером в итоге ему удалось один раз, но общаться тот отказался.

В студии появился и сам Емельянов. Он пояснил, что ему очень часто приписывают чужих детей. Однако молодой человек не стал отрицать, что знает Ольгу. Он действительно познакомился с ней во время кастинга. «Мы сходили в кафе командой, но больше ничего не было. Я сделал тест ДНК, так как мне нечего скрывать», — добавил Кирилл. Подтвердила его слова и Ольга. Она уверена, что родила ребенка от мужа. По словам девушки, ее мама часто строит козни, так как недолюбливает своего зятя.

Актер в свою очередь заверил, что не знаком с матерью Ольги и никогда не вел с ней переписку. Ведущему Дмитрию Шепелеву пришлось вскрыть конверт с результатами ДНК-теста, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию. «Вероятность того, что Кирилл Емельянов и Максим являются отцом и сыном, составляет 0%», — произнес он. Ведущий поспешил отметить, что генетическая экспертиза проводилась не редакторами передачи, а самим артистом. Проверка на полиграфе выявила, что Кирилл сдал не свой ДНК для анализа. Более того, выяснилось, что между ним и Ольгой все же была интимная близость. Это шокировало публику. А Иван едва смог сдержать слезы, когда второй генетический тест показал, что он отец мальчика.