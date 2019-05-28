Жириновский остался недоволен составом финалистов шоу «Голос. Дети»

Политик похвалил при этом Первый канал.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время пресс-подхода в Государственной Думе выразил свое возмущение по поводу того, что в финале проекта «Голос. Дети» не было, как он считает, русских детей. Он отметил, что очень рад отмене результатов первого тура. Первый канал, по словам политика, поступил правильно.

«Но хочу спросить, а где русские участники? Русские дети хуже поют? Все люди равны и тем более дети», — заявил Владимир Жириновский, слова которого приводит портал Ura.ru.

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Скандал на шоу «Голос. Дети» разгорелся после того, как в конкурсе победу одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. За девочку отдали свои голоса более половины голосовавших. В обществе поднялась волна возмущения. Многие посчитали, что дочь певицы недостойна победы. Дальнейшее расследование, проведенное Первым каналом, подтвердило, что имел место вброс голосов. Был назначен повторный финал. В нем победу присудили всем финалистам, включая дочь исполнительницы. Все ребята получили по миллиону рублей и возможность записать сингл на профессиональной студии.

Отметим, что певица Алсу лаконично заметила после скандала, что дети оказались втянуты в «какие-то игры взрослых» на проекте. Расширенный комментарий на тему скандальной ситуации Алсу пообещала дать 1 июня, в День защиты детей.