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Вот те на: Якубович признался, что никогда не смотрел «Поле чудес» по телевизору

Легендарное капитал-шоу выходит в эфир уже 29 лет.

Вот те на: Якубович признался, что никогда не смотрел «Поле чудес» по телевизору
Леонид Якубович / Global Look Press

Капитал-шоу «Поле чудес» чудесным образом заставляет собираться зрителей от мала до велика возле экранов телевизоров уже 29 лет подряд. Ведущий программы — Леонид Якубович — сам не может до конца понять, в чем секрет успеха телепередачи.

«Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу. Люди так себя ведут на этой программе, что, вероятно, им комфортно. Какую-то десятую долю я беру на себя, все остальное от бога», — сказал Якубович в интервью радиостанции Baltkom, эфир которой опубликован на видеохостинге YouTube.

Шоумен сделал сенсационное заявление: он никогда не смотрел «Поле чудес» по телевизору. При этом после 29 лет выхода программы в эфир, она ему до сих пор не надоела. Якубович признался, что по-прежнему получает удовольствие от процесса ведения этой программы.

«Если я перестану получать от этого удовольствие, то вы по глазам определите», — сказал Леонид Аркадьевич.

Ведущий также раскрыл некоторые закадровые детали съемки шоу. Так, по его словам, монтаж лишает итоговый выпуск некоторой душевности, которая царит в зале. Так, съемочный процесс длится два с половиной часа, а в эфире показывают часовую программу. К сожалению, отметил Якубович, телезрители не видят того хохота и веселья, которые царят в студии.

Также он рассказал о том, как снимают детей. Так, иногда ребята не хотят выступать и петь песни перед гостями передачи и сидящими в зале. Тогда ведущий отводит ребенка в коридор, и они вместе поют песенку. Затем они повторяют это уже в студии.

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«Поле чудес»Леонид ЯкубовичПервый каналшоу «Поле чудес»
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Вот те на: Якубович признался, что никогда не смотрел «Поле чудес» по телевизору
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