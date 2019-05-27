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Бывшая возлюбленная требует со звезды «Глухаря» Андрея Лебедева 27 миллионов рублей

Пожилая бизнесвумен утверждает, что именно столько она потратила на актера. Тема обсуждалась в эфире программы «На самом деле».

Бывшая возлюбленная требует со звезды «Глухаря» Андрея Лебедева 27 миллионов рублей
Андрей Лебедев. фото: wikipedia.org

Андрей Лебедев актер театра и кино. В феврале этого года актер был вынужден обратиться за помощью к Дмитрию Шепелеву. Мужчина узнал, что возможно является отцом ребенка, которого шесть лет назад родила его бывшая возлюбленная Ольга Езерская. Мальчик был очень похож на 28-летнего сына мужчины Филиппа. Однако с помощью проверки на полиграфе и ДНК-теста удалось определить, что женщина пыталась обмануть артиста. Ребенка она родила вовсе не от звезды, а от своего мужа.

И вот спустя несколько месяцев Лебедев вновь оказался в студии передачи «На самом деле». 65-летняя бизнесвумен Лидия Трусова живет в съемных роскошных апартаментах в одной из высоток «Москва-Сити», за которые отдает 240 тысяч рублей в месяц, а также ездит только на элитных иномарках. Женщина утверждает, что на протяжении пяти лет встречалась с Андреем. Более того, 10 августа этого года они должны были пожениться. Лидия заплатила за ресторан 2 миллиона рублей и приобрела роскошное платье. Но 4 мая актер сыграл свадьбу с другой женщиной.

Трусова вызвала звезду кино пройти проверку на детекторе лжи. Она уверена, что мужчина покупал подарки для своей возлюбленной на ее деньги, поэтому требует с него 28 миллионов рублей.

«Мы встречались по 3-4 раза в неделю, потому что я на тот момент была замужем. Я думала, что у нас настоящие чувства. А у него оказывается эти чувства были фальшивыми. Он, наверное, от меня хотел только денег», — поделилась женщина.

Лидия Трусова готовилась выйти замуж за Лебедева. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Когда в студии появился Лебедев, то он не стал скрывать свой роман с Трусовой. Но заверил, что порвал с ней отношения два года назад. «Ну вчера ты у меня был! Возмести мне 27 миллионов 340 тысяч», — заявила она. Лидия предоставила целый список трат, которые совершил Андрей. Она заверила, что на ее деньги он покупал подарки для своей невесты и отгулял свадьбу за ее счет. «Я платил за свою свадьбу своими деньгами. Я не брал у тебя ничего», — заверил Андрей.

Лебедев сыграл свадьбу с молодой избранницей. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Проверка на полиграфе показала, что актер, действительно, брал деньги у бизнесвумен. Также выяснилось, что он изменял своей супруге Татьяне с Лидией. Однако выяснилось, что и Трусова не была полностью откровенна. Эксперты установили, что женщина завысила сумму, которую якобы потратила на артиста. Мужчина же, как оказалось, спустил на свои нужды  менее полумиллиона рублей, которые лежали на карточке бизнесвумен.  Так, как узнав об изменах, с Лидией решил развестись муж и оставить ее ни с чем.  Тогда она в свою очередь решила вытянуть деньги, обманув Лебедева, так как привыкла жить в роскоши.

Лебедев опроверг слова Лидии. фото: кадр из передачи «На самом деле»

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Андрей ЛебедевПрограмма "На самом деле"
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Бывшая возлюбленная требует со звезды «Глухаря» Андрея Лебедева 27 миллионов рублей
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