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Наставники Меладзе, Лобода и Пелагея не пришли на повторный финал «Голос. Дети»

Артисты обратились к участникам и пожелали всем удачи.

Наставники Меладзе, Лобода и Пелагея не пришли на повторный финал «Голос. Дети»
Финалисты шоу "Голос.Дети" / Пресс-служба Первого канала

В пятницу, 24 мая, на Первом канале состоялся спецвыпуск шоу «Голос.Дети», который было решено организовать после того, как выяснилось, что дочь Алсу — Микелла Абрамова — нечестно победила в конкурсе. Специалисты выявили массовые фальсификации в пользу девочки.

Неудивительно, что после всей шумихи дочь Алсу решила проигнорировать спецвыпуск «Голоса». Ее примеру последовали и наставники ребят — Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода сообщили, что не смогут быть в прямом эфире — у всех запланированные гастроли.

Лобода записала специальное видеообращение для участников повторного финала и опубликовала его у себя на странице в Instagram. В ролике она пожелала удачи всем ребятам, которым пришлось столкнуться с трудностями. Ее примеру последовали и другие наставники — каждый обратился к ребятам с экранов.

«Любые трудности в нашей жизни даны нам для того, чтобы мы были сильнее, мудрее и выносливее», — сказала Светлана Лобода.

Напомним, что певица была наставницей дочери Алсу — Микеллы Абрамовой.

Отметим, что в финале спецвыпуска «Голос. Дети» Константин Эрнст объявил всех финалистов шестого сезона «Голос.Дети» победителями проекта. Включая Микеллу Абрамову. Все исполнители получили по миллиону рублей.

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Наставники Меладзе, Лобода и Пелагея не пришли на повторный финал «Голос. Дети»
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