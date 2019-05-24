Никита Джигурда назвал Ержана Максима победителем шестого сезона «Голос. Дети»

Актер и певец Никита Джигурда считает, что Микелла Абрамова всего лишь жертва взрослых игр и девочку просто подставили в финале шоу «Голос. Дети». По мнению эпатажного шоумена, молодая звезда телешоу – талантливая певица и умница, но первое место заслуживает другой финалист – Ержан Максим.

Джигурда надеется, что во время спецвыпуска «Голос.Дети» неприятная ситуация с победой дочери Алсу разрешится. Микелле же в интервью порталу Teleprogramma.pro он пожелал выдержать испытание, ведь в шоу-бизнесе остаются только самые стойкие и закаленные.

«Девочка ни при чем, она очень талантливая. Я думаю, что сегодня на шоу попытаются примирить все стороны конфликта»? – прокомментировал актер.

Напомним, Первый канал провел расследование и подтвердил накрутку голосов в ходе голосования зрителей в финале музыкального проекта. Результаты голосования были аннулированы, а финалисты собрались в отдельном выпуске проекта.

Звездная мать победительницы, певица Алсу, до сих пор не дает каких-то комментариев на этот счет. Все время, пока длились съемки, в соцсетях она освещала все шаги дочери на шоу, агитировала поклонников поддержать Микеллу, постоянно публиковала фотографии со съемочного процесса.

Как только махинации с голосованием были раскрыты, в Instagram Алсу не появилось ни одной публикации. Певица и ее представители игнорируют прессу и не дают комментариев. Единственное, что удалось журналистам – это дозвониться накануне до директора звезды.