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Никита Джигурда назвал Ержана Максима победителем шестого сезона «Голос. Дети»

Шоумен отметил, что Микелла Абрамова – тоже талантливая артистка.

Никита Джигурда назвал Ержана Максима победителем шестого сезона «Голос. Дети»
Фото: globallookpress, кадр из программы Первого канала "Голос.Дети"

Актер и певец Никита Джигурда считает, что Микелла Абрамова всего лишь жертва взрослых игр и девочку просто подставили в финале шоу «Голос. Дети». По мнению эпатажного шоумена, молодая звезда телешоу – талантливая певица и умница, но первое место заслуживает другой финалист – Ержан Максим.

Джигурда надеется, что во время спецвыпуска «Голос.Дети» неприятная ситуация с победой дочери Алсу разрешится. Микелле же в интервью порталу Teleprogramma.pro он пожелал выдержать испытание, ведь в шоу-бизнесе остаются только самые стойкие и закаленные.

«Девочка ни при чем, она очень талантливая. Я думаю, что сегодня на шоу попытаются примирить все стороны конфликта»? – прокомментировал актер.

Напомним, Первый канал провел расследование и подтвердил накрутку голосов в ходе голосования зрителей в финале музыкального проекта. Результаты голосования были аннулированы, а финалисты собрались в отдельном выпуске проекта.

Звездная мать победительницы, певица Алсу, до сих пор не дает каких-то комментариев на этот счет. Все время, пока длились съемки, в соцсетях она освещала все шаги дочери на шоу, агитировала поклонников поддержать Микеллу, постоянно публиковала фотографии со съемочного процесса.

Как только махинации с голосованием были раскрыты, в Instagram Алсу не появилось ни одной публикации. Певица и ее представители игнорируют прессу и не дают комментариев. Единственное, что удалось журналистам – это дозвониться накануне до директора звезды.

«Смотрите прямой эфир. Я ничего не комментирую», — коротко ответил Сергей Фадеев.

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Тэги:

Дочь АлсуЕржан МаксимМикелла АбрамоваПервый каналПрограмма «Голос. Дети»
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Никита Джигурда назвал Ержана Максима победителем шестого сезона «Голос. Дети»
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