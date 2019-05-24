Дочь Алсу отказалась участвовать в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Микелла Абрамова не вышла на сцену вместе с остальными финалистами.

Пока готовился к выходу специальный выпуск программы «Голос.Дети», поклонники гадали, появится ли на шоу Микелла Абрамова. Когда на Первом канале началась прямая трансляция, ведущими которой стали Дмитрий Нагиев и Аглая Шиловская, на сцену вышли всего восемь финалистов шестого сезона проекта.

«Обстоятельства сложились так, что нам пришлось вернуться», – дал старт шоу Нагиев.

Первыми свою композицию исполнили дети из команды Пелагеи. Следом выступили подопечные Валерия Меладзе, а последними свой музыкальный номер показала команда Светланы Лободы. Вместо троих ребят зрители увидели только двоих – Нино Чеснер и Роберта Багратяна.

Как сообщил Нагиев, Микелла Абрамова решила отказаться от участия в спецвыпуске детского «Голоса».

«Это ее решение и мы его уважаем, она навсегда останется частью истории проекта», – отметил ведущий.

Напомним, грандиозный скандал на «Голосе. Дети» разгорелся после того, как у 11-летней наследницы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова оказалось слишком много зрительских голосов. Семью юной певицы заподозрили в фальсификации итогов голосования. Проведенная проверка выявила подтасовку голосов. Кто именно заказал «лишние» голоса ботов для Микеллы, неизвестно, но Первый канал аннулировал победу девочки и объявил о выходе специального выпуска проекта.