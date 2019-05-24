ТВ-проекты Неожиданная развязка «Голос. Дети»: это достойно «Оскара»!
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Неожиданная развязка «Голос. Дети»: это достойно «Оскара»!

Анна Русич

Завершилась прямая трансляция спецвыпуска «Голос. Дети». Главным его событием стало отсутствие на сцене виновницы всего этого «торжества». Ну, что же… В любом случае, было, из кого выбирать лучшего.

В начале собравшаяся в зале публика смогла в полной мере насладиться выступлением маленьких талантливых артистов. Их приветствовали теперь уже бывшие наставники, ни один из которых лично присутствовать на спецвыпуске не смог. Они переживали за своих воспитанников издалека, не зная, чем закончится сегодняшнее состязание.

Роберт Багратян. кадр из «Голос.Дети».
Роберт Багратян. кадр из «Голос.Дети».

Но Первый канал и Константин Эрнст не стали подвергать детей во второй раз стрессу и вручили призы каждому из участников.

Эрнст произнес отличную речь, и мы приведем ее целиком, потому что она действительно стоит внимания.

Мариам Абделькадер. Кадр из «Голос.Дети».
Мариам Абделькадер. Кадр из «Голос.Дети».

«Добрый вечер! Прежде всего, я вынужден рассказать предысторию сегодняшнего эфира. 26 апреля, на финале «Голоса», случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна. То, чего никогда не было в этом проекте. Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым. И, наверное, мало кто верил, что расследование, которое мы объявили, что-то изменит. Мы были готовы к любым его результатам. Если бы уважаемая и независимая Group IB доказала, что на итоги голосования не оказывалось внешнего воздействия, мы бы признали этот результат. Но расследование показало, что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное – дети.

Рената Таирова. Кадр из «Голос.Дети».
Рената Таирова. Кадр из «Голос.Дети».

Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться.

И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть — с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть».

Нино Честер. Кадр из «Голос.Дети».
Нино Честер. Кадр из «Голос.Дети».

Руководство Первого канала вместе с компанией Talpa, придумавшей формат передачи «Голос. Дети», решило, что не имеет права проводить еще одно голосование. Тем более, что этот финал был одним из сильнейших финалов. Поэтому решено было объявить победителями всех и каждого его участников, включая Микеллу.

В итоге победителями проекта стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова.

Михаил Григорян. Кадр из «Голос.Дети».
Михаил Григорян. Кадр из «Голос.Дети».

Константин Эрнст подвел итоги конкурса и заверил, что «Голос. Дети» продолжит свою работу. И в будущем так и останется честным и неподкупным проектом.

«Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце большим, а ножку маленькой. Победить в «Голосе» можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне», — подытожил руководитель Первого канала.

Ержан Максим. Кадр из «Голос.Дети».
Ержан Максим. Кадр из «Голос.Дети».

Наверняка все заметили фразу, которую Эрнст произнес, вручая приз юному Эржану: «Теперь ты знаешь, что на Первом нельзя ничего купить!» Уверены: эту фразу услышали и оценили создатели скандального рекламного ролика, к участию в котором привлекли Ержана.

И действительно приятно знать, что существует неподкупная передача, призванная дать дорогу юным талантам, не смотря на то, сколько у них денег и кто их папа.

Микелла Абрамова. Кадр из «Голос.Дети».
Микелла Абрамова. Кадр из «Голос.Дети».

Портал Teleprogramma.pro будет с нетерпением ждать следующего сезона проекта «Голос. Дети». Ведь у нас огромная страна, и она – неисчерпаемый кладезь талантов, проявляющихся, порой, в самом нежном возрасте.

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Неожиданная развязка «Голос. Дети»: это достойно «Оскара»!
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