Гоген Солнцев встретился с тремя бабушками, посвятившими ему песню

Гоген Солнцев не так давно отметил годовщину со дня свадьбы со своей возрастной женой Екатериной Терешкович. Первое время у них в семье царила идиллия. Пенсионерка даже решилась сделать пластическую операцию по подтяжке лица, чтобы выглядеть моложе, но после этого и начались проблемы в их браке. Пожив некоторое время раздельно и начав посещать психолога, влюбленные все же помирились. За перипетиями в их жизни наблюдала вся страна благодаря Андрею Малахову.

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В новом выпуске «Прямой эфир» появились три бабушки. Они снялись в ролике, который покорил пользователей соцсети и набрал почти миллион просмотров на YouTube. По сюжету, женщины находятся у себя дома и поют песню, посвященную Гогену. «Бросай Катюху ты, ведь я давно стала твоя. Возьми меня, Гоген, фиалка расцвела. Я соберу подруг и отметим мы…» — напевают героини ролика. Малахов разыскал пенсионерок — Зинаиду Скрипкину, Любу Полякову и Люду Курочкину. Они признались, что являются поклонницами Андрея, но и, конечно, Солнцева.

Когда в студии появился Гоген, то он с удовольствием обнялся с ними и подарил каждой поцелуй. «Мои куропаточки, я так приятно удивлен. Эту пародию я видел, если честно, девочки. Она такая добрая, хорошая», — высказался шоумен. Он посмотрел в студии еще несколько пародий, которые блогеры снимают, пытаясь повторить его манеры. У многих получилось в точности повторить ссору артиста с женой, когда он не пустил Терешкович домой после трех недель отсутствия дома.

В студии вспомнили и пересмотрели множество роликов, которые получили популярность. Героиней одного из них стала женщина с пышными формами, которая на вечеринке зажигательно станцевала под новый хит Анны Семенович «Хочешь». Она так вошла в кураж, что стала раздеваться, не смущаясь публики. Видео оказалось не хуже оригинального клипа самой артистки, которая в нем предстала толстой домохозяйкой, худеющей ради мужа. Семенович призналась, что идею снять именно такой ролик ей подсказал Николай Басков. Он даже одолжил ей для этого своих стилистов.

Людмила Жукова, ставшая героиней пародии на клип Анны, пришла на передачу. Она пояснила, что съемки проходили на вечеринке в честь Дня работников РЖД. Женщина просто отдыхала, а в этот момент ее сняли. В конце передачи Семенович в костюме медсестры исполнила свой хит, заставив танцевать всех гостей в студии.