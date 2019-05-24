Спецвыпуск «Голос. Дети»: онлайн-репортаж

Первый канал и программа «Голос. Дети» пытаются реабилитироваться после скандала с накруткой голосов. Мы следим за развитием событий в режиме реального времени!

Почти месяц прошел с момента самого большого скандала последних лет на телевидении. Обычно страсти утихают за такой промежуток времени. Но тут тронули детей, а такое простить или забыть обычно не получается. Нужно с этим что-то решать, и решается все прямо сейчас!

Портал Teleprogramma.pro пристально следит за развитием событий вокруг повторного финала детского варианта конкурса «Голос».

Все началось позитивно! Дмитрий Нагиев и Аглая Шиловская приветствовали всех зрителей. Телеведущий, в первую очередь, заявил, что обстоятельства сложились определенным образом и «Голосу» пришлось вернуться.

В спецвыпуске приняли участие все финалисты, кроме Микеллы Абрамовой. Девочка сама не захотела участвовать в шоу дальше. Нагиев отметил, что это было ее личное решение.

«Мы были вынуждены отменить результаты сезона. Но «Голос» — большая и дружная семья, которая может со всем справиться. Самое важное для нас — это дети. Сегодняшний вечер — не эпилог, а праздник. Мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем. Она остается частью семьи «Голоса», и мы желаем ей творческих успехов», — говорит Нагиев.

После выступления участников, Дмитрий Нагиев заявил, что итоги шестого сезона будут объявлены уже через несколько минут! Слово взял генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Голос» — будет. «Голос» был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку -маленькой. Победить в «Голосе» можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне», — отметил Константин Львович.

В итоге победу в шоу решили отдать всем финалистам и это заслуженно и честно!

Победителями проекта стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова.

Напомним, 26 апреля в финале по результатам зрительского голосования с большим отрывом победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Этот отрыв и насторожил зрителей, тем более, что выдающихся вокальных или артистических данных девочка не продемонстрировала, а на фоне своих соперников и вовсе не выглядела претенденткой на победу.

Все ли было так плохо?

Нет, Микелла, несомненно, могла набрать некоторое количество голосов. На вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Но не настолько же! Другой вопрос: должна ли была Микелла вообще присутствовать в финале?

Микелла уже на этапе «Песня на вылет» выбыла из рядов конкурсантов, но ей дали шанс показать себя еще раз в Дополнительном этапе, и неожиданно слабейшая получает чуть ли не половину голосов от зрителей!

На пути к финалу у Микеллы было множество препятствий

Это при том, что конкурсантку не спасал ни хайп, на который был расчет, когда взята была песня недавно усопшей певицы Юлии Началовой, ни романтический образ, ни эффекты, накинутые на голос. Микелла не попадала в ноты, а в отдельных местах даже не пропевала их, форсировала звук там, где это было не нужно и, наоборот. Было видно, что работа с преподавателями дает какие-то плоды, но их явно недостаточно для того, чтобы выйти в победительницы всероссийского конкурса.

Гораздо более интересной и аккуратной в звукоизвлечении на том этапе была малышка Анастасия Иванова. И пусть у нее пока нет отработанных с преподавателями особых фишечек, но в своем возрасте девочка ни разу не промахнулась мимо нот, а исполнение сложной песни было искренним и артистичным.

Может быть, накрутка голосов была не единственной?

По результатам того скандального голосования, Настя набрала 37,6% голосов, Микелла – 43,8%. Только вот после вскрывшегося мошенничества с накруткой голосов в финале возник вопрос и о том, не была ли победа Микеллы и в дополнительном этапе добыта таким же путем? Может быть вместо Микеллы за первое место в тройке финалистов боролась бы Анастасия?

Этот вопрос останется открытым – ведь расследование проводилось только в отношении голосования в финале конкурса, а об этом важном моменте как-то все забыли.