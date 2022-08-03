Звезда «Ворониных» Волкова никак не может закрыть ипотеку в Подмосковье

Актриса призналась, что вовремя не успела это сделать.
Кадр из сериала «Воронины»

Кадр из сериала «Воронины»

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила о том, что несколько лет назад взяла ипотеку на покупку дома в Подмосковье и никак не может закрыть кредит.

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«Мы не успели быстро выплатить всю сумму, а теперь спешить некуда: банк свои проценты забрал - сверху мы все, что можно, уже заплатили. Хочется жить здесь и сейчас: к примеру, позволить себе съездить на отдых. Поэтому ипотеку продолжаем выплачивать ежемесячно», - заявила Волкова Teleprogramma.pro.

Недавно они с мужем сделали ремонт в новом доме. И, как признается актриса, чудом из-за этого не развелись.

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