Звезда «Ворониных» Волкова никак не может закрыть ипотеку в Подмосковье

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила о том, что несколько лет назад взяла ипотеку на покупку дома в Подмосковье и никак не может закрыть кредит.
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«Мы не успели быстро выплатить всю сумму, а теперь спешить некуда: банк свои проценты забрал - сверху мы все, что можно, уже заплатили. Хочется жить здесь и сейчас: к примеру, позволить себе съездить на отдых. Поэтому ипотеку продолжаем выплачивать ежемесячно», - заявила Волкова Teleprogramma.pro.
Недавно они с мужем сделали ремонт в новом доме. И, как признается актриса, чудом из-за этого не развелись.