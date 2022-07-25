Звезда «Великолепного века» Сельма Эргеч рассказала о самой сложной сцене в сериале

Актриса Сельма Эргеч сыграла сестру султана Сулеймана, Хатидже, в популярном турецком сериале «Великолепный век». После этого она проснулась знаменитой.
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Артистка призналась, что работа на съемочной площадке далась ей непросто. Особенно тяжело далась сцена прощания с казненным Ибрагимом.
«Я долго настраивалась для того, чтобы передать ту бурю эмоций, которая бушевала в тот момент в душе Хатидже. Ведь вчера она была счастливой женой и матерью, а уже сегодня утром потеряла главную ценность всей своей жизни — любимого супруга», — рассказала актриса в документальном фильме «Создание легенды».
По словам Эргеч, периодически она ненавидела свою героиню. Но работа, как говорится, есть работа.