Звезда «Великолепного века» Сельма Эргеч рассказала о самой сложной сцене в сериале

«Я долго настраивалась для того, чтобы передать ту бурю эмоций, которая бушевала в тот момент в душе Хатидже. Ведь вчера она была счастливой женой и матерью, а уже сегодня утром потеряла главную ценность всей своей жизни — любимого супруга», — рассказала актриса в документальном фильме «Создание легенды».