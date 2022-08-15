Звезда «Великолепного века» рассказала, как умоляла дизайнеров шить платья по-другому

Актриса Сельма Эргеч сыграла в сериале «Великолепный век» сестру султана Сулеймана, Хатидже. В документальном фильме «Создание легенды» артистка рассказала, что у нее не было взаимопонимания с художниками по костюмам.

«Я их умоляла шить платья поуже, но они на меня злились. Я понимаю, что в то время не была такой узкой, но для меня это было важно», — заявила она.