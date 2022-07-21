Звезда «Великолепного века» Пелин Карахан рассказала о самой сложной сцене в сериале

Актриса Пелин Карахан стала по-настоящему известной после того, как сыграла Михримах - дочь Хюррем и Сулеймана - в сериале «Великолепный век». Артистка рассказала, что не верила в победу на кастинге. Но, к счастью, ее утвердили.
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Но на съемках были сцены, которые дались ей очень тяжело. Главная из них - свадьба с Рустемом-пашой.
«Я долгое время входила в образ практически всемогущей дочери Сулеймана, а потом в один момент, была вынуждена покориться судьбе. Свадьба с визирем, действительно, стала для Михримах собственными похоронами», - отмечает актриса в соцсетях.