Звезда «Великолепного века» Пелин Карахан рассказала о самой сложной сцене в сериале

Актриса Пелин Карахан стала по-настоящему известной после того, как сыграла Михримах - дочь Хюррем и Сулеймана - в сериале «Великолепный век». Артистка рассказала, что не верила в победу на кастинге. Но, к счастью, ее утвердили.

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Но на съемках были сцены, которые дались ей очень тяжело. Главная из них - свадьба с Рустемом-пашой.