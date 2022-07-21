Звезда «Великолепного века» Пелин Карахан: «После этой сцены мне пришлось искать оправдание»

Звезда популярного турецкого сериала «Великолепный век» Пелин Карахан рассказала, что ей трудно приходилось на съемочной площадке. Сложнее всего - в момент казни Мустафы.
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«Момент осознания того, что сестра своими руками лишила невиновного брата жизни, дался мне очень тяжело. Мне самой пришлось долгое время искать оправдание своей героини», - заявила артистка в соцсетях.
Также Пелин сложно пережила смерть шехзаде Мехмета.
«Несмотря на разногласия с братом, для Михримах он был опорой и надеждой на светлое будущее. С его уходом, свет в ее душе частично погас», - добавила актриса.