Звезда «Великолепного века» Пелин Карахан: «После этой сцены мне пришлось искать оправдание»

Девушка сыграла Михримах - дочь Хюррем и Сулеймана.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Звезда популярного турецкого сериала «Великолепный век» Пелин Карахан рассказала, что ей трудно приходилось на съемочной площадке. Сложнее всего - в момент казни Мустафы.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Момент осознания того, что сестра своими руками лишила невиновного брата жизни, дался мне очень тяжело. Мне самой пришлось долгое время искать оправдание своей героини», - заявила артистка в соцсетях.

Также Пелин сложно пережила смерть шехзаде Мехмета.

«Несмотря на разногласия с братом, для Михримах он был опорой и надеждой на светлое будущее. С его уходом, свет в ее душе частично погас», - добавила актриса.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  