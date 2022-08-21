Звезда «Великолепного века» неожиданно оказалась очень любвеобильной

Звезда «Великолепного века» Сельма Эргеч, сыгравшая в сериале сестру султана Сулеймана Хатидже, призналась, что ей нравился в реальной жизни Халит Эргенч, представший в роли повелителя и Ибрагим - Окан Ялабык.

«Он такой душка», - покраснев, заявила актриса в документальном фильме «Создание легенды».

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