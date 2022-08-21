Звезда «Великолепного века» неожиданно оказалась очень любвеобильной

А по сериалу никогда не скажешь.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Звезда «Великолепного века» Сельма Эргеч, сыгравшая в сериале сестру султана Сулеймана Хатидже, призналась, что ей нравился в реальной жизни Халит Эргенч, представший в роли повелителя и Ибрагим - Окан Ялабык.

«Он такой душка», - покраснев, заявила актриса в документальном фильме «Создание легенды».

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Ранее Сельма говорила, что пришла в «Великолепный век» только ради Халита. Актриса уверяла, что актер ей был очень симпатичен, и она сделала все, чтобы попасть на кастинг.

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