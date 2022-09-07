Звезда «Великолепного века» честно рассказал о своей роли Сюмбюль-аги

Турецкий актер Селим Байрактар стал по-настоящему знаменитым на весь мир после того, как сыграл евнуха Сумбюля-агу в сериале «Великолепный век».

Артист признался, что перед съемками ему пришлось долго работать перед зеркалом над своей мимикой. Напомним, именно в его улыбку и влюбились поклонники фильма.

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