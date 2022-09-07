Звезда «Великолепного века» честно рассказал о своей роли Сюмбюль-аги

Турецкий актер Селим Байрактар стал по-настоящему знаменитым на весь мир после того, как сыграл евнуха Сумбюля-агу в сериале «Великолепный век».
Артист признался, что перед съемками ему пришлось долго работать перед зеркалом над своей мимикой. Напомним, именно в его улыбку и влюбились поклонники фильма.
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«Некоторые эпизоды я пересматривал по нескольку раз. Ведь только так я мог увидеть любые неточности в мимике, жестах и походке Сюмбюля-аги и не допустить их повторения в дальнейшем», - рассказал актер в документальном фильме «Создание легенды».