«Жуки» и другие российские сериалы, которые снимают прямо сейчас

Название проекта говорит само за себя. В живописных краях Нижнего Новгорода снимается мелодрама для слезливых. Все очень насыщенно: отвыкшая от мужского внимания Татьяна (Елена Аросьева) в одиночку вырастила сына, и это было только началом - парня избивают, шантажируют, забривают в армию, а его девушку преследует сын местного криминального авторитета.

В это время сама Татьяна разрывается от ухаживаний знаменитого в городе врача Дмитрия (Иван Шибанов) и обходительного соседа-участкового Ивана (Александр Константинов). Кроме того, она решается взять под опеку двоих детей. Бинго!

«Содержанки. Возрождение» (Start)