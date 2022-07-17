«Жуки» и другие российские сериалы, которые снимают прямо сейчас

«Жуки» (ТНТ)
Третий сезон долгожданной легкой летней комедии о жизни столичных пареньков, отбывающих альтернативную службу в глубинной деревне, начали снимать все там же, где и предыдущие два, - в Калужской области. В деле все главные актеры: Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин с женой Екатериной Стуловой, Игорь Верник, Владимир Епифанцев, а еще новичок - Марьяна Спивак. В новых сериях айтишники попытаются снова продать созданное приложение американцам, переговоры с которым сорвались, а участковый Маслов обретет нового и постоянного врага.
«Спросите медсестру» (Первый канал)
«Спросите медсестру» . Фото: Первый канал
Второй сезон медицинского сериала тоже вовсю снимают. Главная героиня - врач Валерия (Елена Панова) теперь возглавляет отделение реанимации в одной из больниц Петрозаводска. Она продолжает отношения с коллегой Беловым (Павел Харланчук), пытается искать компромиссы с руководством и собрать команду мечты. И тут, как назло, в отделении подскочила смертность.
«Любовь преодолеет все» («Россия 1»)
«Любовь преодолеет все». Фото: канал «Россия 1»
Название проекта говорит само за себя. В живописных краях Нижнего Новгорода снимается мелодрама для слезливых. Все очень насыщенно: отвыкшая от мужского внимания Татьяна (Елена Аросьева) в одиночку вырастила сына, и это было только началом - парня избивают, шантажируют, забривают в армию, а его девушку преследует сын местного криминального авторитета.
В это время сама Татьяна разрывается от ухаживаний знаменитого в городе врача Дмитрия (Иван Шибанов) и обходительного соседа-участкового Ивана (Александр Константинов). Кроме того, она решается взять под опеку двоих детей. Бинго!
«Содержанки. Возрождение» (Start)
«Содержанки. Возрождение». Фото: онлайн-кинотеатр Start
Кто бы мог подумать, но один из самых свежих эротоманских сериалов снова начали снимать. Спин-офф популярной франшизы показывает, что случилось с главными героями «Содержанок» через три календарных года.
Катя Матвеева (Александра Ревенко) вышла замуж за властного предпринимателя Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась к власти, Карина Штерн (Сабина Ахмедова) тоже узаконила отношения с влиятельным бизнесменом, Людмила Долгачева (Марина Зудина) решила посвятить время себе, а Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма. Елена Широкова (Дарья Мороз) тоже приходит. И тут пафосную тусовку прерывает внезапная смерть одного из влиятельных гостей.
«Фишер» (More.tv)
«Фишер». Фото: More.tv
Дело маньяка Сергея Головкина, которого называли учеником Чикатило, Удавом и Кровавым зоотехником, экранизируют Федор Бондарчук и Жора Крыжовников. Пара успешных продюсеров-режиссеров запустила съемки проекта «Фишер» (тоже одно из прозвищ серийного убийцы - такая татуировка была у него на плече), посвященного поискам и преступлениям известного советского изувера.
Снимает сериал семейная пара режиссеров Сергей Тармаев и Любовь Львова. В главных ролях Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич - они воплощают образы советских сыщиков, которые ведут охоту на душегуба, расстрелянного за серию педофильских изнасилований и убийств в 1996 году.
«Сладкая жизнь» (ТНТ)
«Сладкая жизнь». Фото: канал ТНТ
А вот с этого проекта все «Содержанки», «Клиники счастья» и прочие «Amore More» и начались, можно сказать. Смелый проект об изменах и беспорядочной половой жизни представителей богемы и не только в 2014 году стал открытием. Так откровенно еще никто не снимал.
Шли годы, продюсеры пытались повторить успех «Сладкой жизни», и вот теперь герои проекта снова встретятся - работу над продолжением ведут Петр Внуков и Ирина Аркадьева, сценаристы первого сезона сериала. Главным персонажам уже должно быть хорошо за 30, так что даже интересно, при каких обстоятельствах и в каком статусе они могли бы столкнуться.