Жестоко ли? Одну из первых сцен «Дома дракона» заранее показали как можно большему количеству женщин

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В первом эпизоде показана трагичная сцена родов Эйммы — жены короля Визериса Таргариена. Героиня, сыгранная актрисой Шан Брук, не может вытолкнуть из себя младенца из-за положения его тела. Советник монарха предлагает сделать некий аналог кесарева сечения, который может спасти ребенка, но точно убьет мать. Король дает согласие на операцию, но не говорит своей жене, что фактически приговорил ее к смерти.

Сняв эту сцену, шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник задались целью показать ее как можно большему количеству женщин из фокус-группы.

«Мы задавали вопрос: «Было ли это слишком жестоким для вас?», — цитирует Мигеля издание PopSugar. — И все единодушно ответили «нет». Часто ответом было: «Во всяком случае, этого должно быть больше». «Мы не должны уклоняться от того, что произошло, потому что это поднимает вопрос, который, кажется, является настоящим триггером для женщин, а именно идеей выбора. Ей не дано выбирать. Она фактически убита своим мужем. И это хороший показатель состояния дел в этом мире». «Родильная койка — это почти поле битвы. У вас есть 50% шансов на выживание. И поэтому казалось, что это подходящее время, чтобы провести визуальную параллель между мужской и женской борьбой. Одни сражаются на поле боя, другие борются за выживание — иногда с самым близким человеком».

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