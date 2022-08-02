Жены американских президентов оказались неинтересны даже самим американцам

Американский телеканал Showtime отменил разработку второго сезона сериала-анталогии «Первая леди» (The First Lady), рассказывающего о выдающихся женах президентов США.

Напомним, в первом сезоне были представлены три значимые женщины в американской истории - Элеонора Рузвельт (ее сыграла Джиллиан Андерсон), Бетти Форд (Мишель Пфайффер) и Мишель Обама (Виола Дэвис).

В комментарии для прессы представители канала поблагодарили съемочную группу и актерский состав за самоотверженную работу, но причины внезапного завершения проекта называть не стали.