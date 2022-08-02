Жены американских президентов оказались неинтересны даже самим американцам

Сериал «Первая леди» с Джиллиан Андерсон, Мишель Пфайффер и Виолой Дэвис закрыли после первого сезона.
«Первая леди»

Даже трио знаменитых актрис не спасло сериал «Первая леди». Фото: Global Look Press

Американский телеканал Showtime отменил разработку второго сезона сериала-анталогии «Первая леди» (The First Lady), рассказывающего о выдающихся женах президентов США.

Напомним, в первом сезоне были представлены три значимые женщины в американской истории - Элеонора Рузвельт (ее сыграла Джиллиан Андерсон), Бетти Форд (Мишель Пфайффер) и Мишель Обама (Виола Дэвис).

В комментарии для прессы представители канала поблагодарили съемочную группу и актерский состав за самоотверженную работу, но причины внезапного завершения проекта называть не стали.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Впрочем, издание Variety отмечает, что сериал был вяло принят критиками и на премии «Эмми» прошел практически незамеченным. Похоже, никто так и не понял, зачем было сводить истории трех хозяек Белого дома вместе.

Добавим, что во втором сезоне планировалось показать политическую жизнь Жаклин Кеннеди, Хиллари Клинтон и Мелании Трамп. Но что из этого получилось бы, мы уже не узнаем.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  