«Женщинам будет полезно»: на ТНТ покажут второй сезон сериала «Война семей»

25 июля на канале ТНТ стартует второй сезон комедийного сериала «Война семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым.

Это наполненная юмором история о двоих закадычных приятелях, которые много лет дружили семьями и жили бок о бок. Но вдруг выяснилось, что дочь одного из мужчин закрутила роман со вторым. Не стерпев такого «удара в спину» от старого друга, главный герой объявил соседу войну.

Во втором сезоне мужчинам кое-как удалось помириться, но тут выяснилось, что тот, кто не хотел отдавать свою дочь приятелю, сам закрутил роман с 25-летней молодухой. И семейные разборки разгорелись с новой силой.

«Женщинам, которые находятся в затруднительном семейном положении, будет полезно посмотреть новый сезон «Войны семей». Сериал поднимает непростые темы, но они написаны с юмором, это позволяет немного подняться над ситуацией», — говорит актриса проекта Ольга Медынич.

Добавим, что актерский состав сериала во второй части пополнили Ангелина Стречина и Григорий Верник.

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А новые 20 эпизодов сериала «Война семей» смотрите на ТНТ с 25 июля — с понедельника по четверг в 20:00.

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