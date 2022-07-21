«Жена олигарха» отправится на выборы во втором сезоне

Канал СТС запустил съемки продолжения комедийного сериала «Жена олигарха». Во втором сезоне к своим персонажам вернутся Елена Подкаминская, Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Алексей Маклаков, Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова, Александр Обласов и другие актеры. Компанию им составит Людмила Артемьева, которая сыграет свекровь главной героини.

По сюжету отстоявшая свой заводик в российской глубинке экс-миллионерша из Лондона пытается вернуть предприятие в строй, но местный мэр-лентяй отказывается помогать женщине. Тогда она решает сама стать главой города и выдвигается на выборы. Однако скользкий мир политики готов пожевать и выплюнуть эту просветленную йогиню с замашками бизнесвумен.