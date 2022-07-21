«Жена олигарха» отправится на выборы во втором сезоне

Канал СТС запустил съемки продолжения комедийного сериала «Жена олигарха». Во втором сезоне к своим персонажам вернутся Елена Подкаминская, Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Алексей Маклаков, Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова, Александр Обласов и другие актеры. Компанию им составит Людмила Артемьева, которая сыграет свекровь главной героини.
По сюжету отстоявшая свой заводик в российской глубинке экс-миллионерша из Лондона пытается вернуть предприятие в строй, но местный мэр-лентяй отказывается помогать женщине. Тогда она решает сама стать главой города и выдвигается на выборы. Однако скользкий мир политики готов пожевать и выплюнуть эту просветленную йогиню с замашками бизнесвумен.
«Главная мысль второго сезона — женщина может все, особенно мать, — говорит креативный продюсер проекта Мехрали Пашаев. — Мы также говорим о разрушении стереотипов, гендерном равенстве и об актуальных проблемах современных женщин, которым сегодня приходится выбирать: стать хорошей домохозяйкой и матерью или заняться карьерой и сделать этот мир лучше».
«Я полюбила свою героиню и скучала по ее яркой и непреклонной натуре, — поделилась исполнительница главной роли Елена Подкаминская. — Во втором сезоне сценаристы добавили ей огненности, еще большей эксцентричности и парадоксальности. Новые грани ее образа дают возможность поиска интересных и неординарный решений, что для меня всегда в приоритете».
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Добавим, что съемки пройдут в Москве и Подмосковье, а также в Пятигорске, Георгиевске, Кисловодске, Минеральных Водах и Ессентуках. В кадр попадут дома культуры, рынки, пансионаты, школы, площади и фонтаны ставропольских городов. Также киношникам предстоит отснять сцены выборов мэра и празднования Дня города, на котором выступит популярный артист.