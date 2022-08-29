Зеки против веганов: стартовали съемки второго сезона сериала «Ресторан по понятиям»

25 августа стартовали съемки второго сезона нашумевшего в начале 2022 года сериала «Ресторан по понятиям» для онлайн-кинотеатра Premier. Зрители снова увидят полюбившихся персонажей: Шустрого, Кощея, Кувалду и Кильку.
Во втором сезоне авантюрной комедии четыре бывших вора-рецидивиста, завязавших с преступным прошлым, продолжают вести свой ресторанный бизнес. Но появление прямого конкурента — веганского ресторана — выбивает их из колеи мирной жизни. Мужики, истосковавшиеся по адреналину и романтике «джентльменов удачи», готовы использовать свои старые навыки, чтобы лихо устранить соперников «по понятиям».
«Соскучился по своему Кощею и с огромным удовольствием вошел в образ. У моего персонажа в этом сезоне появятся отношения, и будет еще много сюрпризов», — говорит актер Владимир Сычев.
Вместе с ним в проекте играют Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Иван Охлобыстин, Кай Метов, Виктория Богатырева и другие артисты.
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Во втором сезоне будет 10 серий. Сериал будет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра Premier, а позже выйдет в эфире канала ТНТ.