Зеки против веганов: стартовали съемки второго сезона сериала «Ресторан по понятиям»

25 августа стартовали съемки второго сезона нашумевшего в начале 2022 года сериала «Ресторан по понятиям» для онлайн-кинотеатра Premier. Зрители снова увидят полюбившихся персонажей: Шустрого, Кощея, Кувалду и Кильку.

Во втором сезоне авантюрной комедии четыре бывших вора-рецидивиста, завязавших с преступным прошлым, продолжают вести свой ресторанный бизнес. Но появление прямого конкурента — веганского ресторана — выбивает их из колеи мирной жизни. Мужики, истосковавшиеся по адреналину и романтике «джентльменов удачи», готовы использовать свои старые навыки, чтобы лихо устранить соперников «по понятиям».