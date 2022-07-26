Зачем наложниц Сулеймана тщательно осматривали в хамаме

Девушкам приходилось в гареме непросто.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале «Великолепный век» нам показали жизнь и традиции османского гарема времен правления султана Сулеймана. Не каждая рабыня могла попасть в покои падишаха. Девушкам устраивали тщательный кастинг.

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В первую очередь их обучали грамоте, умению одеваться, этикету. И если красавица успешно проходила все ступени, то ее ждал решающий осмотр в хамаме.

На теле наложницы не должно было быть никаких изъянов, пятен или шрамов. И если рабыня соответствовала требованиям, то тогда ей выпадал шанс попасть к султану.

Далее им оставалось лишь надеяться на то, что рано или поздно сам повелитель или его мать выберут их для хальвета.

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