Зачем наложниц Сулеймана тщательно осматривали в хамаме

В сериале «Великолепный век» нам показали жизнь и традиции османского гарема времен правления султана Сулеймана. Не каждая рабыня могла попасть в покои падишаха. Девушкам устраивали тщательный кастинг.

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В первую очередь их обучали грамоте, умению одеваться, этикету. И если красавица успешно проходила все ступени, то ее ждал решающий осмотр в хамаме.