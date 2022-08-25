«Я была похожа на всех героинь»: Лолита анонсировала новый показ «Отчаянных домохозяек»

Певица отмечает, что верит в женскую дружбу и в то, что настоящие друзья познаются не только в беде, но и в радости.

«Мне очень повезло с подругами. Мы столько вместе прошли... С некоторыми я дружу по 20-30 лет, и у нас нет секретов друг от друга, даже интимных. Правда, у многих моих подруг уже внуки, поэтому у них не всегда есть время меня слушать», — продолжает Милявская. «Все проверяется поступками: когда друзья понимают, что с тобой происходит что-то не то – они это говорят в глаза. Так же поступаю и я. Еще очень важно, когда друзья с тобой не только в горе, но и в радости. Лично я думаю, если бы не друзья, я бы не устроила свою личную жизнь».

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Звезда добавила, что с упоением читает биографии великих женщин, таких как Элизабет Тейлор, Айседора Дункан и Марлен Дитрих. Певица ищет в них подтверждение, что не бывает больших взлетов без падений, и пытается узнать, как выдающиеся люди справлялись с этими падениями.

Сериал «Отчаянные домохозяйки» будет идти по субботам в 16:00.

Он дополнит линейку сериалов на «Субботе!», в которой уже значатся корейская дорама «Я не робот», «Зачарованные», «Сверхъестественное» и другие телехиты.