Выходит финальный сезон молодежного триллера «Подслушано»

Онлайн-кинотеатр Kion объявляет о премьере третьего и финального сезона молодежного криминального сериала «Подслушано». Продолжение триллера о подростках, расследующих дело о похищении и убийствах школьников мистическим злодеем Падшим, будет доступно подписчикам Kion с 14 сентября.

Третий сезон эффектно завершает интригу всего сериала, наконец раскрывая тайны вокруг главного злодея. Зрители увидят, как четверо друзей будут привязаны к стульям. Мучимые жаждой и голодом, они могут освободиться из плена, только согласившись сделку с маньяком - выстрелить в своего товарища из особого револьвера. Пройдет ли дружба героев проверку на прочность?