Выходит финальный сезон молодежного триллера «Подслушано»

Онлайн-кинотеатр Kion объявляет о премьере третьего и финального сезона молодежного криминального сериала «Подслушано». Продолжение триллера о подростках, расследующих дело о похищении и убийствах школьников мистическим злодеем Падшим, будет доступно подписчикам Kion с 14 сентября.
Третий сезон эффектно завершает интригу всего сериала, наконец раскрывая тайны вокруг главного злодея. Зрители увидят, как четверо друзей будут привязаны к стульям. Мучимые жаждой и голодом, они могут освободиться из плена, только согласившись сделку с маньяком - выстрелить в своего товарища из особого револьвера. Пройдет ли дружба героев проверку на прочность?
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Главные роли сыграли Александр Новиков, Егор Абрамов, Валентина Ляпина, Никита Патуев и Кристина Корбут. Шоураннеры проекта — Илья Куликов и Аня Мирохина.
«Думаю, что каждый увидит в «Подслушано» свою историю: одного заинтересует детектив, другого настоящая подростковая дружба, а третьего цепочка порождения зла злом. Лично меня радует, что мы смогли показать ценность близких, доверительных отношений. Каждого может сохранить ощущение того, что он в этом мире не один, кто-то всегда готов ему помочь», - говорит шоураннер Илья Куликов.
«Думаю, что зритель услышит и запомнит важные истины в «Подслушано»: отношения с близкими — это очень важно, всегда нужно говорить правду, иначе будут проблемы. Эта история про отношения детей и родителей, правду, разговоры и любовь», - добавляет актриса Кристина Корбут.
Смотрите финальный сезон киносторис «Подслушано» с 14 сентября в онлайн-кинотеатре Kion.