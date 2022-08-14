«Встретились в кафе»: как на самом деле Мерьем Узерли попала в «Великолепный век»

Продюсер популярного турецкого сериала «Великолепный век» Тимур Савджи рассказал о том, что актрису на роль Хюррем они искали семь месяцев. Это стало по-настоящему серьезной проблемой.
Киношники ездили в Россию, колесили по Европе. И нигде не могли определиться. Но тут им коллеги подсказали, что похожая на Хюррем артистка живет в Германии.
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«Нам показали фото Мерьем Узерли. Снимки нам понравились, но мы попросили ее увидеться. Встретились вечером в кафе, пообщались, посмотрели друг на друга. Она совершенно не знала турецкий язык. Но это не было проблемой», - заявил Савджи в документальном фильме «Создание легенды.
Вечером Тимур определился. Мерьем, по его мнению, прекрасно подходила на роль Хюррем. Да и съемки должны были стартовать со дня на день. Времени у киношников практически не оставалось.
«В итоге мы сказали Мерьем, чтоб она собирала вещи в Берлине и приезжала в Турцию на долго», - улыбнулся продюсер.