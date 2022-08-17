«Вот и все»: почему на самом деле султан Сулейман убил Ибрагима

Сериал «Великолепный век» подогрел интерес россиян к Османской империи. Киношники показали, что на самом деле происходило в Турции в шестнадцатом веке, немного приукрасив исторические события.

Главный герой картины — десятый османский султан Сулейман. Поклонников задел эпизод, когда падишах убивает своего лучшего друга Ибрагима.