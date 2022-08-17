«Вот и все»: почему на самом деле султан Сулейман убил Ибрагима

Сериал «Великолепный век» подогрел интерес россиян к Османской империи. Киношники показали, что на самом деле происходило в Турции в шестнадцатом веке, немного приукрасив исторические события.
Главный герой картины — десятый османский султан Сулейман. Поклонников задел эпизод, когда падишах убивает своего лучшего друга Ибрагима.
«К сожалению, Ибрагим перестал понимать реальность, он примерил на себя роль султана, возомнил из себя всемирного правителя. Падишах не мог этого позволить даже лучшему другу», — считает актер Халит Эргенч, который сыграл в сериале Сулеймана.