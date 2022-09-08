Волк научит людей оставаться людьми: стартовали съемки сериала «Абрек»

Онлайн-кинотеатр Start приступил к съемкам сериала «Абрек» по одноименной повести Джамбулата Умарова. Это будет четырехсерийный фильм о диком звере, который учит людей оставаться людьми в жестоком мире вражды и ненависти.

Сюжет: 2001 год, идет восстановление Грозного. Подросток подбирает в горах маленького волка и выхаживает его, оставляя в доме своего дяди. Дикий зверь получает кличку Абрек, растет и крепнет, пока его хозяину не приходится отдать верного друга за семейный долг. Мудрый хищник становится участником жестоких собачьих боев, а затем волею случая попадает к русскому саперу-кинологу и оказывается в Москве. Вскоре дружбе человека и зверя предстоит пройти проверку: дикий волк, заброшенный в огромный город, будет драться насмерть ради жизни людей.

«Абрек» стал одной из первых книг, подписанных нами на экранизацию. Совместно с автором мы переработали повесть в новое произведение, сложившееся вокруг главного героя, и переложили его в сценарий. Я благодарен Джамбулату Умарову за доверие, мудрость и за то, что он открыл таких актуальных и нужных сейчас героев. Без того опыта и глубокого знания, которые несет в себе книга, сериал был бы невозможен», — говорит генеральный продюсер проекта Алексей Троцюк.

Режиссером и соавтором сценария выступает Иван Шурховецкий («Легенда о Коловрате», «Янычар», «Охотники за головами»).

«Мы попытаемся снять хорошее кино о внутренней свободе и о том, что ненависть — это очень заразная вещь, с которой, впрочем, бороться не только можно, но и нужно», — говорит постановщик.

В сериале будет показан образ спокойного, невозмутимого зверя, стоящего посреди ринга, где за сеткой кричат и беснуются люди.