Волк научит людей оставаться людьми: стартовали съемки сериала «Абрек»

Онлайн-кинотеатр Start приступил к съемкам сериала «Абрек» по одноименной повести Джамбулата Умарова. Это будет четырехсерийный фильм о диком звере, который учит людей оставаться людьми в жестоком мире вражды и ненависти.
Сюжет: 2001 год, идет восстановление Грозного. Подросток подбирает в горах маленького волка и выхаживает его, оставляя в доме своего дяди. Дикий зверь получает кличку Абрек, растет и крепнет, пока его хозяину не приходится отдать верного друга за семейный долг. Мудрый хищник становится участником жестоких собачьих боев, а затем волею случая попадает к русскому саперу-кинологу и оказывается в Москве. Вскоре дружбе человека и зверя предстоит пройти проверку: дикий волк, заброшенный в огромный город, будет драться насмерть ради жизни людей.
«Абрек» стал одной из первых книг, подписанных нами на экранизацию. Совместно с автором мы переработали повесть в новое произведение, сложившееся вокруг главного героя, и переложили его в сценарий. Я благодарен Джамбулату Умарову за доверие, мудрость и за то, что он открыл таких актуальных и нужных сейчас героев. Без того опыта и глубокого знания, которые несет в себе книга, сериал был бы невозможен», — говорит генеральный продюсер проекта Алексей Троцюк.
Режиссером и соавтором сценария выступает Иван Шурховецкий («Легенда о Коловрате», «Янычар», «Охотники за головами»).
«Мы попытаемся снять хорошее кино о внутренней свободе и о том, что ненависть — это очень заразная вещь, с которой, впрочем, бороться не только можно, но и нужно», — говорит постановщик.
В сериале будет показан образ спокойного, невозмутимого зверя, стоящего посреди ринга, где за сеткой кричат и беснуются люди.
«В этот момент именно люди больше похожи на зверей, чем сам волк. И, хотя он находится в клетке, зритель должен чувствовать, что на самом деле он свободен. А тот народ, который толпится вокруг, наоборот, находятся взаперти, просто его клетка гораздо больше», — говорит Шурховецкий.
Добавим, что Джамбулат Умаров является заместителем председателя Правительства Чеченской республики, историком и востоковедом. В 2021 году он стал лауреатом Пушкинской премии за просветительскую и общественную деятельность.
«Для многих народов волк –– существо магическое. Он олицетворяет ловкость, благородство, выносливость, терпение, доблесть и огромное трудолюбие, — говорит автор повести. — Волк –– образчик организованности, которая проявляется как на охоте, так и в жизни стаи. Именно через биопсихику этого животного, через призму его ощущений я хотел посмотреть на все человеческое общество и на себя в первую очередь».
«Человек гораздо откровеннее изливает душу животному. Но если можно скривить душой перед кошкой или собакой, которых кормим мы, то попробуйте соврать, когда перед вами дикое животное и от вашей искренности зависит ваша жизнь. Я очень надеюсь, что наш Абрек своей храбростью, добротой, а самое главное, мудростью завоюет сердца зрителей».
В картине играют Артур Сопельник, Алина Рачковская, Дмитрий Богдан и выдающиеся чеченские актеры.
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Съемки пройдут в Москве и Чечне. Среди живописных локаций –– высокогорное озеро Кезеной-Ам, древний «город стражников» Хой, селение Кенхи и село Ярыш-Марды.