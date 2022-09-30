Во втором сезоне «И просто так» Кэрри Брэдшоу снова встретит Эйдана Шоу

Во втором сезоне сериала «И просто так» на экран вернется один из важных персонажей «Секса в большом городе» — дизайнер мебели Эйдан Шоу, у которого в третьем и четвертом сезонах оригинальной картины были отношения с Кэрри Брэдшоу, закончившиеся предложением руки и сердца со стороны мужчины.

Главная героиня тогда отказала ему и в итоге выбрала Мистера Бига. Но в новом сериале «мужчина ее мечты» умер. И вот тебе на — возвращается Эйдан, которого вновь сыграет актер Джон Корбетт (сейчас ему 61).

Эту информацию изданию ET подтвердила лично Сара Джессика Паркер, играющая постаревшую Кэрри.

«Ну, вы знаете, я больше не могу быть скрытной по этому поводу», — сказала 57-летняя актриса.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».