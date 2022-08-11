«Во все тяжкие» сдулись: после завершения «Лучше звоните Солу» продолжений не будет

Создатель проекта собрался переключиться на совершенно другую историю.
«Во все тяжкие»

Кадр из сериала «Во все тяжкие». Фото: Global Look Press

Герои сериала «Во все тяжкие» получили памятник в родном Альбукерке. И на этом, похоже, зрителей ждет конец франшизы.

Создатель шоу Винс Гиллиган и продюсер Питер Гулд, общаясь с фанатами, заявили, что после сериала «Лучше звоните Солу» других продолжений у них не запланировано. История закончилась, хотя шоураннеры отметили: «Никогда не говори «никогда».

«Вы не можете продолжать ставить все свои деньги в красное 21, — цитирует Гиллигана издание Deadline. — Я думаю, что начинаю чувствовать, что нужно знать, когда покинуть вечеринку».

Создатель франшизы отметил, что он доволен результатами своей работы. Журналисты сообщают, что у него уже назрел следующий проект — не на криминальную тематику, а, скорее, в духе «Секретных материалов» и «Сумеречной зоны».

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Напомним, сериал «Во все тяжкие» стартовал на американском кабельном канале AMC в 2008 году и растянулся на пять сезонов. В 2015-м по этой же вселенной был запущен сериал-приквел «Лучше звоните Солу», который растянулся на шесть сезонов. Его трансляция заканчивается 15 августа.

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