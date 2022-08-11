«Во все тяжкие» сдулись: после завершения «Лучше звоните Солу» продолжений не будет

Герои сериала «Во все тяжкие» получили памятник в родном Альбукерке. И на этом, похоже, зрителей ждет конец франшизы.

Создатель шоу Винс Гиллиган и продюсер Питер Гулд, общаясь с фанатами, заявили, что после сериала «Лучше звоните Солу» других продолжений у них не запланировано. История закончилась, хотя шоураннеры отметили: «Никогда не говори «никогда».

«Вы не можете продолжать ставить все свои деньги в красное 21, — цитирует Гиллигана издание Deadline. — Я думаю, что начинаю чувствовать, что нужно знать, когда покинуть вечеринку».

Создатель франшизы отметил, что он доволен результатами своей работы. Журналисты сообщают, что у него уже назрел следующий проект — не на криминальную тематику, а, скорее, в духе «Секретных материалов» и «Сумеречной зоны».