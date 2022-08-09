Вместо Зендеи на главную роль в «Эйфории» хотели пригласить девушку с улицы

Сериал HBO о трудных подростках «Эйфория» стал настоящим хитом во многом благодаря певице Зендее в главной роли. Однако создатели проекта изначально не планировали приглашать звезду в картину. Главную героиню Ру Беннет должна была сыграть никому не известная девушка.
Об этом журналистам рассказала директор по кастингу Дженнифер Вендитти.
«У нас была молодая женщина, которую моя команда разыскала на улице, она была волшебной личностью и имела ту же жизненную траекторию, что и Ру, и перешла на другую сторону, — цитирует Дженнифер издание Variety. — Но для телешоу может понадобиться много лет работы. Мы все любили ее, но когда прошли через суровый процесс (первых съемок. — Прим. авт.), мы не знали, сможет ли она справиться с точки зрения выносливости».
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Директор по кастингу рассказала, что найденная ими бывшая наркоманка была отправлена к тренеру по актерскому мастерству, но она и режиссер сериала Сэм Левинсон не чувствовали, что девушка готова к продолжительным съемкам.
У Зендеи же все было абсолютно наоборот. Она не обладала жизненным опытом первой кандидатки, но, благодаря своему актерскому таланту, легко погрузилась в тему зависимости и полноценно раскрыла свою героиню.