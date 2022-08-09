Вместо Зендеи на главную роль в «Эйфории» хотели пригласить девушку с улицы

Сериал HBO о трудных подростках «Эйфория» стал настоящим хитом во многом благодаря певице Зендее в главной роли. Однако создатели проекта изначально не планировали приглашать звезду в картину. Главную героиню Ру Беннет должна была сыграть никому не известная девушка.

Об этом журналистам рассказала директор по кастингу Дженнифер Вендитти.