Виктория Исакова пробует комедийную роль: в октябре на ТНТ стартует сериал «Нина»

Канал ТНТ объявил дату премьеры своего нового телехита — комедийного сериала «Нина». Он будет выходить в 20:00 с 3 октября.
Эта картина в веселой форме расскажет о серьезных вещах - поиске себя в зрелом возрасте, встрече с суровой реальностью, а также о том, как не расклеиться после развода и начать жить самостоятельно.
Виктория Исакова сыграла в ней женщину с тремя детьми и тремя мужьями. Андрей Бурковский исполнил роль состоятельного бизнесмена, Сергей Лавыгин — неудачливого бизнесмена, а Сергей Бурунов — сумасшедшего профессора. Юлии Хлыниной досталась роль молодой любовницы. Режиссером выступил Жора Крыжовников.
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У Нины три ребенка от троих мужчин. Фото: канал ТНТ
«Продумывая образ Нины, мы держали в голове образ Скарлетт О’Хары, которая говорила: «Я подумаю об этом завтра». У Нины была семья, ей было этого достаточно, но обстоятельства изменились, — говорит талантливый постановщик. — В поисках актрисы мы быстро пришли к кандидатуре Виктории Исаковой, но она сомневалась, потому что себя она называет артисткой драматической. В итоге она привнесла в проект лирическое настроение, чтобы зрители не только смеялись, но и сопереживали, сочувствовали героине».
Какой невероятный сюжет закрутили Крыжовников и команда в новом сериале, читайте в предыдущем материале Teleprogramma.pro.
И смотрите сериал «Нина» — с 3 октября в 20:00 на канале ТНТ.