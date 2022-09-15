Виктория Исакова пробует комедийную роль: в октябре на ТНТ стартует сериал «Нина»

Канал ТНТ объявил дату премьеры своего нового телехита — комедийного сериала «Нина». Он будет выходить в 20:00 с 3 октября.

Эта картина в веселой форме расскажет о серьезных вещах - поиске себя в зрелом возрасте, встрече с суровой реальностью, а также о том, как не расклеиться после развода и начать жить самостоятельно.

Виктория Исакова сыграла в ней женщину с тремя детьми и тремя мужьями. Андрей Бурковский исполнил роль состоятельного бизнесмена, Сергей Лавыгин — неудачливого бизнесмена, а Сергей Бурунов — сумасшедшего профессора. Юлии Хлыниной досталась роль молодой любовницы. Режиссером выступил Жора Крыжовников.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».