Виктор Сухоруков вернется назад в 90-е в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Виктор Сухоруков присоединился к актерскому составу сериала ТНТ «Мир! Дружба! Жвачка!». Он сыграет в третьем сезоне проекта, действие которого разворачивается в 1996 году.
Авторы картины описывают его персонажа как жесткого и принципиального героя. Он пенсионер, вышедший в отставку со службы в милиции, и по совместительству отец 17-летней рокерши и бунтарки.
В новых сериях юные герои заканчивают школу, и ко взрослой жизни они подходят каждый по-своему. Санька грустит по прошлому, Вовка пытается заработать легких денег, Женя сделает все, чтобы не быть похожей на свою маму. А пока подростки будут переживать все проблемы переходного перехода, их родители потонут в экономических последствиях событий тех времен.
В третьем сезоне снимаются Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Полина Гухман, Юра Борисов, Артур Бесчастный, Лариса Удовиченко и другие актеры. Кроме Сухорукова к ним присоединятся Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова, Федор Федотов, Дмитрий Куличков и Александра Хромовая.
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«У нас вообще в этом сезоне к нашему основному касту добавился настоящий звездный десант, и это большая радость. Ну а каким будет новый сезон, вы узнаете на канале ТНТ и платформе Premier», — говорит креативный продюсер и соавтор сценария проекта Александр Белов.