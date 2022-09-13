Виктор Сухоруков вернется назад в 90-е в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Виктор Сухоруков присоединился к актерскому составу сериала ТНТ «Мир! Дружба! Жвачка!». Он сыграет в третьем сезоне проекта, действие которого разворачивается в 1996 году.

Авторы картины описывают его персонажа как жесткого и принципиального героя. Он пенсионер, вышедший в отставку со службы в милиции, и по совместительству отец 17-летней рокерши и бунтарки.

В новых сериях юные герои заканчивают школу, и ко взрослой жизни они подходят каждый по-своему. Санька грустит по прошлому, Вовка пытается заработать легких денег, Женя сделает все, чтобы не быть похожей на свою маму. А пока подростки будут переживать все проблемы переходного перехода, их родители потонут в экономических последствиях событий тех времен.