«Ветреный»: как снимались «Ромео и Джульетта» по-турецки

После первой брачной ночи Миран, одержимый жаждой мести, возвращает жену в отчий дом, намекнув на то, что она не была невинной. Хотя это и не так. А надо понимать, что действие сериала происходит в турецкой провинции, где еще важны патриархальные традиции, и любовные отношения до свадьбы – практически общественное табу.

Однако вскоре после такого поступка Миран понимает, что привязался к Рейян, которая ни в чем не виновата. И теперь его цель – снова вернуть ее расположение и любовь.

Эбру Шахин: «Рейян занимает особое место в моем сердце»

Исполнительницы главной роли Эбру Шахин, считает, что именно роль Рейян на данный момент – самая значимая и, возможно, самая лучшая в ее жизни. Тем более что благодаря ей она приобрела новые навыки.

«Вскоре, примерно после четырех тренировок я научилась управлять лошадью, а наш продюсер дал мне возможность спеть прекрасные песни и услышать свой голос на экране. Без обид в сторону других героинь, но Рейян занимает особое место в моем сердце», - поясняет Эбру.

Актриса убеждена, что все мысли и чувства, которые они показывают на экране, так или иначе влияют на умы и сердца людей, а значит, помогают изменить мир и сделать его лучше.

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