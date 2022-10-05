«Ветреный»: как снимались «Ромео и Джульетта» по-турецки

8 октября в 19:00 на канале «Домашний» состоится премьера нашумевшего турецкого сериала «Ветреный». Роль романтичной красавицы Рейян в проекте исполнила актриса Эбру Шахин.
О чем сериал «Ветреный»
На самом деле мировой общественности сериал презентовали еще в 2019 году и с тех самых пор он занимает верхние строчки кинопарадов. И вот теперь популярную мыльную оперу увидят и в России.
«Ветреный» - это история современных Ромео и Джульетты, рассказывающая о борьбе двух влиятельных кланов. Вполне ожидаемо, что главные герои влюбляются друг в друга, но все же турецкий сериал существенно отличается от произведения Шекспира.
Главного героя – 27-летнего бизнесмена Мирана Алсанбея – воспитывает властная бабушка Азизе. Женщина практически все детство внушает внуку, что в смерти его родителей повинны представители семьи Шадоглу. И он живет с мыслью о мести. Такая возможность предоставляется, когда Миран женится на дочери главы семейства врагов – наивной и романтичной Рейян, верящей в вечную любовь.
Кадр из сериала «Ветреный»
После первой брачной ночи Миран, одержимый жаждой мести, возвращает жену в отчий дом, намекнув на то, что она не была невинной. Хотя это и не так. А надо понимать, что действие сериала происходит в турецкой провинции, где еще важны патриархальные традиции, и любовные отношения до свадьбы – практически общественное табу.
Однако вскоре после такого поступка Миран понимает, что привязался к Рейян, которая ни в чем не виновата. И теперь его цель – снова вернуть ее расположение и любовь.
Эбру Шахин: «Рейян занимает особое место в моем сердце»
Исполнительницы главной роли Эбру Шахин, считает, что именно роль Рейян на данный момент – самая значимая и, возможно, самая лучшая в ее жизни. Тем более что благодаря ей она приобрела новые навыки.
«Вскоре, примерно после четырех тренировок я научилась управлять лошадью, а наш продюсер дал мне возможность спеть прекрасные песни и услышать свой голос на экране. Без обид в сторону других героинь, но Рейян занимает особое место в моем сердце», - поясняет Эбру.
Актриса убеждена, что все мысли и чувства, которые они показывают на экране, так или иначе влияют на умы и сердца людей, а значит, помогают изменить мир и сделать его лучше.
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Кадр из сериала «Ветреный»
«Каждая роль, которую мне выпадает шанс сыграть, становится очень важной в моей жизни. Все они дарят мне другой мир, новые впечатления. Я дошла до Рейян по тому пути, который мне указывали предыдущие героини. Благодаря ей я многое узнала. Мы много обсуждали, искали, чтобы понять ее, научиться разговаривать, как она», - говорит актриса.
Сериал «Ветреный» снимался три года. При этом съемочный период прошел в крайне напряженном темпе, и у Эбру Шахин почти не было свободного времени. Актрису спасали ее сила воли и позитивное мышление. Кроме того, не сгореть на работе помогала вдохновляющая красота краев, в которых снимался «Ветреный», например, красота Мардина.
Эбру же старалась использовать каждую свободную минуту для того, чтобы насладиться невероятной атмосферой этого места.
Яркая личная жизнь актрисы
Стоит отметить, что в личной жизни актрисы кипят не менее яркие страсти. Ведь она встретила своего возлюбленного так же неожиданно, как и ее героиня Рейян в сериале «Ветреный».
Ее отношения с турецким баскетболистом Джеди Османом развивались довольно стремительно, и уже в 2021 году Джеди сделал актрисе й предложение в очень живописном месте.
Кадр из сериала «Ветреный»
Эбру даже поделилась фотографией этого момента в своих социальных сетях. На фотографии Джеди встал на одно колено на фоне потрясающего заката в горах Каппадокии.
Они назначили помолвку на 2022 год прямо в день рождения Эбру – 18 мая, так что на празднике присутствовали все друзья актрисы. Свадьба же состоялась 7 июля, после чего они вместе отправились на Сейшельские острова. Впрочем, даже на отдыхе актриса находила время, чтобы подумать о высоком.
Кадр из сериала «Ветреный»
«Я хотела бы начать строить новый мир прямо сейчас, - признается Эбру. - Больше всего я хочу, чтобы все люди были здоровы, жили с любовью в сердце, не теряя своих человеческих качеств, зная свои корни и уважая природу, людей, животных, расу, религию, язык и культуру друг друга, без того, что разделяет и ссорит».