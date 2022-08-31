Вебкамщицы, пожар и питон: завершены съемки четвертого сезона сериала «Трудные подростки»

В Москве завершились съемки четвертого сезона молодежного сериала «Трудные подростки».
В новых сериях главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. И, конечно, они продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника — бывшего футболиста Антона Ковалева. Однако приключения ребят становятся опаснее. Команда ребят случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом и живой питон.
В сериале играют Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Алена Швиденкова и другие актеры.
«Трудные подростки». Съемочная команда четвертого сезона. Фото: more.tv
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Напомним, сериал «Трудные подростки» исследует проблемы буллинга, домашнего насилия, бодишейминга и борьбы с зависимостями. Несмотря на сложные и тяжелые темы, он собрал более 200 миллионов просмотров.
Премьера четвертого сезона состоится до конца 2022 года только на видесервисе more.tv.