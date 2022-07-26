Валиде ненавидела Хюррем только из-за этой ошибки

В сериале «Великолепный век» нам показали, что мать султана Сулеймана Валиде ненавидела его возлюбленную Хюррем. Однако в реальности все было не совсем так. Валиде, наоборот, поддерживала девушку в гареме, и сама привела ее к своему сыну.
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Однако был момент, когда мать падишаха все же злилась на хасеки. С годами Хюррем становилась все властнее и позволяла себе унизительно высказываться об обитателях дворца.
Однажды даже ляпнула, что Сулейман станет ее рабом! Конечно, Валиде это не понравилось. Но доказать правдивость ее слов мать султана не смогла.