В ужасе от российских сериалов: завершены съемки черной комедии «‎Аврора»

В Москве завершились съемки 8-серийного сериала «Аврора». Это черная комедия (18+) Романа Волобуева — режиссера, снявшего хиты «Последний министр» и «Просто представь, что мы знаем».
По сюжету неудавшаяся актриса, которая в десять лет снялась в популярном фильме «Аврора», спустя годы работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пытается вернуться на экраны. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-летия, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события выпавшего из памяти месяца, героиня все глубже погружается в свое прошлое, где все оказывается значительно страшнее и опаснее, чем она думала раньше.
«Аврора» была написана восемь лет назад, когда мы все немного в ужасе смотрели со стороны на русскую сериальную индустрию, а там все так было страшно: и нелепо, и кошмарно. Казалось, что единственный способ это как-то осмыслить — написать про это комедию», — признается режиссер и соавтор сценария Роман Волобуев.
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Главную роль исполнила звезда сериала Happy End Лена Тронина, которую отобрали из более чем ста претенденток. В картине также снялись Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Ендальцев, Сергей Епишев, Ольга Богомазова, Александр Голубков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская и другие актеры.
Премьера «Авроры» состоится на видеосервисе more.tv до конца 2022 года.