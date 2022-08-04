В ужасе от российских сериалов: завершены съемки черной комедии «‎Аврора»

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Главную роль исполнила звезда сериала Happy End Лена Тронина, которую отобрали из более чем ста претенденток. В картине также снялись Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Ендальцев, Сергей Епишев, Ольга Богомазова, Александр Голубков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская и другие актеры.

Премьера «Авроры» состоится на видеосервисе more.tv до конца 2022 года.