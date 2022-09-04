В Сети начали удалять негативные рецензии на новый сериал «Властелин колец»

В своей рецензии на первую серию BadComedian обратил внимание на неспешность повествования сериала и сюжетную простоту.

«Такой медленной и унылой экспозиции я не видел давно. И проблема именно в подходе авторов, - пишет он. - Подача сюжета максимально проста - без выдумки, без попытки удивить или пленить зрителя. Авторы просто вывалили килотонны персонажей и пустых диалогов, не стараясь вплести все это в историю порционно, как это делал тот же Джексон. Непосредственно экшена особо не завезли, но кадры красивые, да. Масштаб виден, дрон летает, графен присутствует, но зачем я это смотрю? Ах да, мне нравится кинцо от Питера Джексона и сериалом я думал немного вернуться в Средиземье».