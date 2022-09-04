В Сети начали удалять негативные рецензии на новый сериал «Властелин колец»

Российский кинокритик и видеоблогер BadComedian (он же Евгений Баженов) обратил внимание на любопытное происшествие в западном кинематографе.
Он сообщил, что на крупнейшем мировом киноресурсе IMDB пропали все негативные рецензии на новый сериал «Властелин колец: Кольца власти». Портал убрал все отзывы зрителей, которые поставили картине меньше 6 баллов из 10 возможных. А таких было немало, ведь многим поклонникам фэнтези приквел «Властелина колец» и «Хоббита» не понравился. В том числе и Баженову.
«Терли вне зависимости от содержания рецензий... Моя бы рецензия не прошла, - комментирует блогер в Telegram. - Удивительно, но «10 из 10» на месте. Все это, видимо, приятный бонус к невозможности ставить низкие оценки сериалу на самом сервисе Amazon».
В своей рецензии на первую серию BadComedian обратил внимание на неспешность повествования сериала и сюжетную простоту.
«Такой медленной и унылой экспозиции я не видел давно. И проблема именно в подходе авторов, - пишет он. - Подача сюжета максимально проста - без выдумки, без попытки удивить или пленить зрителя. Авторы просто вывалили килотонны персонажей и пустых диалогов, не стараясь вплести все это в историю порционно, как это делал тот же Джексон. Непосредственно экшена особо не завезли, но кадры красивые, да. Масштаб виден, дрон летает, графен присутствует, но зачем я это смотрю? Ах да, мне нравится кинцо от Питера Джексона и сериалом я думал немного вернуться в Средиземье».
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Напомним, что «Кольца власти» называют самым дорогим сериалом в истории. Компания Amazon вывалила миллионы долларов на костюмы, спецэффекты и создание масштабного сказочного мира Джона Толкина.