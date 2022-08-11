В Москве завершились съемки популярного медицинского сериала

В Москве завершились съемки медицинского детектива телеканала НТВ «Акушер». Главную роль в картине исполнил Никита Панфилов. Его герой — Глеб Каверин — военный хирург, который возвращается в родной Нижний Новгород и тут же попадает в неприятности.

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«Я научился правильно держать скальпель и зажим, шить одной рукой, узнал, кто где должен стоять во время операции, там, оказывается, такая иерархия, целый огромный мир», — рассказал Панфилов.

Съемки сериала проходили в Москве и Нижнем Новгороде. На экраны картина выйдет в новом сезоне.