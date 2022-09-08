В Москве снимают сериал о боксере, вернувшемся на ринг после убийства

В Москве стартовали съемки сериала «Панчер». Это будет экшн-драма о чемпионе мира по боксу, который по нелепой случайности становится виновником непреднамеренного убийства и попадает в тюрьму.

По сюжету, отсидев три с половиной года в тюрьме, спортсмен выходит на свободу, но здесь его уже никто не ждет: поклонники забыли, жена подала на развод, работы нет. В отчаянии главный герой соглашается на участие в подпольных боях, а для души тренирует мальчишек из интерната. Невольно бывший чемпион оказывается вовлечен в грязные игры организаторов незаконных поединков, но он должен выйти победителем из всех передряг и остаться верным себе, ведь на него теперь равняются его пацаны.