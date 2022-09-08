В Москве снимают сериал о боксере, вернувшемся на ринг после убийства

В Москве стартовали съемки сериала «Панчер». Это будет экшн-драма о чемпионе мира по боксу, который по нелепой случайности становится виновником непреднамеренного убийства и попадает в тюрьму.
По сюжету, отсидев три с половиной года в тюрьме, спортсмен выходит на свободу, но здесь его уже никто не ждет: поклонники забыли, жена подала на развод, работы нет. В отчаянии главный герой соглашается на участие в подпольных боях, а для души тренирует мальчишек из интерната. Невольно бывший чемпион оказывается вовлечен в грязные игры организаторов незаконных поединков, но он должен выйти победителем из всех передряг и остаться верным себе, ведь на него теперь равняются его пацаны.
«Панчер» — это история о человеке совершившим, хоть и непреднамеренно, страшное преступление, — рассказывает режиссер сериала Евгений Татаров. — Теперь ему предстоит осознать содеянное и переосмыслить свою жизнь».
Главную роль исполняет Евгений Шириков, также в картине снимаются Лиза Моряк, Ян Цапник, Владимир Поднозов, Кирилл Жандаров, Александр Тютин, Виктория Бычкова, Марина Денисова и другие актеры.
«Во-первых, этот проект дорог мне, так как я являюсь сценаристом этой истории, — говорит Шириков. — Почти два года мы с моим партнером и соавтором Евгением Татаровым пытались реализовать нашу историю в жизнь, а сейчас, благодаря Сарику и Гевонду (Андреасянам, продюсерам проекта. — Прим. авт.), у нас все получилось и мечта исполняется».
«Готовился к роли изначально, как написали эту историю. Изнуряющие тренировки, почти каждый день и по сей день. Сыграть роль боксера, который прошел путь искупления, — это дорого стоит. Сейчас я понимаю, насколько мой герой близок, я знаю его досконально. Наша история очень актуальна, в ней поднимается много тем: проблема отцов и детей, зависимость от социальных трендов, дети из детских домов, дети-аутисты, тяжесть пути к успеху и исправлению».
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Съемки сериала из десяти эпизодов пройдут осенью в Москве и Подмосковье. Премьера «Панчера» состоится в одном из онлайн-кинотеатров в первой половине 2023 года.