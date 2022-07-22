В Москве презентовали российский постапокалиптический сериал «Наследие»

«К «Наследию» мы относимся как к ребенку. Мы вынашивали его и растили не один год. Это было бы невозможно без нашей команды, которая проживала с нами эти моменты. Вместе с ними мы два года жили в условиях то теплого, то холодного дождя, грязи, по 2,5 часа каждый день мы добирались до съемочной площадки», - выступил на премьере режиссер проекта Алексей Голубев.