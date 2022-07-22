В Москве презентовали российский постапокалиптический сериал «Наследие»

21 июля онлайн-кинотеатр Premier представил в Москве свой новый научно-фантастический сериал «Наследие».
Светскую оффлайн-премьеру посетили Алексей Серебряков, Варвара Шмыкова, Катерина Ковальчук, Александр Раппопорт, Анатолий Цой, Люся Чеботина, Наталья Бардо, Виталий Гогунский, Анар Халилов, Игорь Жижикин, Екатерина Шпица, Ирина Безрукова, Наталья Рудова, Ираклий Пирцхалава, Янина Студилина, рэпер ST и другие звезды.
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Картина рассказывает о группе людей, которые провели в криогенном сне почти сто лет и очнулись после крупной экологической катастрофы. Теперь им предстоит восстановить человечество, которое оказалось на грани вымирания. В ролях: Алексей Серебряков, Егор Бероев, Таня Меженцева и другие.
«К «Наследию» мы относимся как к ребенку. Мы вынашивали его и растили не один год. Это было бы невозможно без нашей команды, которая проживала с нами эти моменты. Вместе с ними мы два года жили в условиях то теплого, то холодного дождя, грязи, по 2,5 часа каждый день мы добирались до съемочной площадки», - выступил на премьере режиссер проекта Алексей Голубев.
Первые две серии «Наследия» появятся на Premier 28 июля.