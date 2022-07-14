В кино не показали: как на самом деле наказывали девушек в гареме султана Сулеймана

В сериале «Великолепный век» нам показали, что наложниц в гареме султана Сулеймана могли наказать, к примеру, лишением ужина. Однако в реальной жизни у османов все было жестче.

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Провинившуюся девушку могли посадить в темницу без света, воды и еды. Она должна была спать на холодном грязном полу в окружении крыс. Про пленницу даже могли забыть и были случаи, когда хатун погибали от голода.

Вообще, гарем никогда не был сказкой для девушек. Только избранным наложницам удавалось действительно получить нормальную жизнь.